Viceprimer ministro británico responde a comentario de Vance sobre universitario apuñalado

ARCHIVO - El secretario de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, a la derecha, y el vicepresidente estadounidense JD Vance pescan en un lago en los terrenos de Chevening House en Kent, Inglaterra, 8 de agosto de 2025. (Suzanne Plunkett/Pool vía AP, Archivo) AP

David Lammy, quien también es el ministro de Justicia, señaló el domingo que confrontó a Vance en lo que describió como una llamada telefónica “enérgica” el sábado. Lammy y Vance han entablado una amistad, basada en sus creencias religiosas y antecedentes familiares, aunque provienen de lados distintos del espectro político.

“Tuvimos una conversación cordial porque tenemos una relación, pero quería dejarle claro que no estoy de acuerdo con algunos de los hechos que él estaba afirmando y presentarle los hechos”, declaró Lammy a Sky News.

La llamada se produjo un día después de que Vance publicó en X que debería haber una “ira justa” en respuesta al asesinato de Henry Nowak, de 18 años, quien murió en diciembre tras ser apuñalado por Vickrum Digwa en la ciudad inglesa de Southampton.

Digwa, que es sij, afirmó falsamente ante la policía que había sido víctima de una agresión racista por parte de Nowak, quien era blanco. Cuando llegaron los oficiales, al inicio trataron al muchacho herido como el presunto agresor antes de notar su lesión e intentar reanimarlo.

Vance pareció atribuir el asesinato en parte a “la invasión masiva de migrantes, muchos de los cuales desprecian a Occidente y a la gente que lo ama”.

Lammy indicó que quería “subrayar varias cosas” a Vance, entre ellas que el asesino era británico y que ahora está tras las rejas.

“Esto no tiene nada que ver con la migración masiva”, sostuvo Lammy.

Digwa, de 23 años, fue declarado culpable de asesinato por apuñalar a Nowak con una daga sij de 21 centímetros (8 pulgadas) y fue condenado esta semana a cadena perpetua con un mínimo de 21 años.

Activistas y políticos antiinmigración en el Reino Unido han aprovechado el caso. La policía en Southampton fue atacada con sillas, latas, piedras y bengalas el martes, tras una manifestación por la muerte de Nowak a la que asistieron figuras de la extrema derecha y otras personas.

En un comunicado emitido el viernes en respuesta a los comentarios de Vance, la oficina del primer ministro Keir Starmer criticó a quienes “intentan interferir en nuestra democracia y buscan avivar la división en nuestras calles”.

La Oficina Independiente de Conducta Policial, que investiga denuncias de mala conducta policial, está indagando las actuaciones de los agentes en el lugar.

El padre de la víctima, Mark Nowak, ha dicho que el caso no trataba de racismo ni de religión, y que quería que la muerte de su hijo condujera a calles más seguras y no se utilizara para crear “más división, odio o tensión”.

Lammy también afirmó que le dijo a Vance que “no es útil tuitear de esta manera, en parte por lo que ha pedido la familia Nowak, y le recordó su deseo de no convertir esto en un asunto de división y odio, sino en un asunto de sentido común”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP