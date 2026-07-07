Veteranos de guerra del FMLN exigen libertad de compañeros acusados de terrorismo en El Salvador

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Los veteranos de guerra se apostaron frente al Centro Judicial Isidro Menéndez en la capital salvadoreña donde gritaron consignas y dieron lectura a un comunicado de prensa en el que exigen que se programe la audiencia para que se pueda demostrar la inocencia de sus compañeros, aglutinados en la Alianza El Salvador en Paz.

“Desde su detención han pasado más de dos años y la Fiscalía ha solicitado en varias ocasiones prorrogar el tiempo de detención para supuestamente seguir investigando; eso debido a que a pesar del tiempo no se han encontrado indicios y pruebas suficientes sobre el supuesto cometimiento de los delitos de los cuales se han acusado”, afirmó Mirna Ramírez.

Agregó que “como veteranos y veteranas exigimos la libertad inmediata para nuestros compañeros que en ningún momento han cometido dichos delitos”.

El 30 de mayo de 2024, a pocas horas de la toma de posesión de Bukele para su segundo mandato, la Policía Nacional Civil informó de la captura de ocho excombatientes del pasado conflicto armado a los que acusa de presuntamente planificar “atentados con explosivos” en varios puntos del país.

Indicó que los detenidos estaban agrupados en la llamada Brigada de Insurrección Salvadoreña y sus objetivos eran supuestamente detonar gasolineras, supermercado e instituciones públicas.

Mencionó que entre los capturados estaba el ex diputado del FMLN José Santos Melara, al que señaló como “el financista de estos planes”. Melara es el líder de la Asociación Nacional de Veteranos y Veteranas de Guerra del FMLN y coordinador de la Alianza de El Salvador en Paz.

Los otros capturados fueron identificados como Wilfredo Parada, Atilio Montalvo, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos, Roberto Antonio Esquivel y Luis Menjivar. De los acusados sólo Montalvo se encuentra con medidas sustitutivas a la detención debido al estado crítico de salud otorgadas en julio de 2025. Todos son procesados por los presuntos delitos de pertenencia a organizaciones y actos terroristas en el en el Tribual Primero contra el Crimen Organizado, y el juicio tiene reserva total. FUENTE: AP