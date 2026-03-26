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Verstappen exige que un periodista se retire de una sesión de prensa en el GP de Japón

SUZUKA, Japón (AP) — Max Verstappen ordenó a un periodista que “se fuera” de una sesión programada con los medios en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 el jueves, después de objetar una pregunta que le hizo el año pasado.

El neerlandés Max Verstappen de la escudería Red Bull habla en entrevista en Suzuka antes del Gran Premio de Japón el jueves 26 de marzo del 2026. (AP Foto/Hiro Komae)
El neerlandés Max Verstappen de la escudería Red Bull habla en entrevista en Suzuka antes del Gran Premio de Japón el jueves 26 de marzo del 2026. (AP Foto/Hiro Komae) AP

“No voy a hablar antes de que él se vaya”, dijo Verstappen al señalar al reportero Giles Richards, del periódico británico The Guardian, cuando la sesión de preguntas y respuestas estaba a punto de comenzar en el área de hospitalidad de Red Bull.

Richards se acercó a la mesa donde estaba sentado Verstappen e intentó exponer su caso. Verstappen le dijo que “se fuera” y Richards se retiró.

Verstappen dio a entender que le molestó una pregunta que Richards le hizo en diciembre, después del Gran Premio de Abu Dabi, que cerró la temporada.

Richards le preguntó a Verstappen si perder el título ante Lando Norris por dos puntos podría llevarlo a lamentar un incidente ocurrido a principios de año, cuando chocó con George Russell en el Gran Premio de España. Eso le valió a Verstappen una penalización de tiempo que le costó al piloto neerlandés puntos valiosos.

“Te olvidas de todo lo demás que pasó en mi temporada. Lo único que mencionas es Barcelona. Sabía que eso iba a salir”, respondió el piloto neerlandés.

“Ahora me estás poniendo una sonrisa tonta. No sé. Sí, al final es parte de las carreras. Uno vive y aprende”, añadió. “El campeonato es una de 24 rondas. También me han dado muchos regalos de Navidad anticipados en la segunda mitad, así que también puedes cuestionar eso”.

Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, llega a la carrera del domingo en Suzuka, tras un complicado inicio de año.

Su escudería Red Bull no han podido igualar hasta ahora el ritmo del equipo líder, Mercedes, y Verstappen ha dejado clara su aversión a la nueva era de reglamentos de la F1, que pone más énfasis en la potencia eléctrica.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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