Veredictos contra Meta y YouTube en EEUU validan preocupaciones de padres y defensores de menores

Lori Schott, centro, sostiene una foto de su hija Annalee Schott, tras el veredicto en un trascendental juicio sobre si las redes sociales vuelven adictos y perjudican deliberadamente a los menores en el Tribunal Superior de Los Ángeles, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/William Liang) AP

El miércoles en Los Ángeles, un jurado declaró responsables a Meta y YouTube por daños a los menores que usan sus servicios. En Nuevo México, un jurado determinó que Meta dañó a sabiendas la salud mental de los niños y ocultó lo que sabía sobre la explotación sexual infantil en sus plataformas.

“La era de la invencibilidad de las grandes tecnológicas ha terminado”, afirmó Sacha Haworth, directora ejecutiva de The Tech Oversight Project. “Tras años de manipulación por parte de empresas como Google y Meta, nuevas pruebas y testimonios han corrido el velo y han validado los daños de los que jóvenes y padres le han estado hablando al mundo durante años”.

Aunque es demasiado pronto para saber si los resultados de esta semana producirán cambios fundamentales en la forma en que las plataformas de redes sociales tratan a sus usuarios más jóvenes, ambos veredictos señalan un cambio en la percepción pública contra las empresas tecnológicas que probablemente derivará en más demandas y regulación. Durante años, dichas empresas han sostenido que los daños que sus plataformas causan a los niños son un mero subproducto: consecuencias no intencionales e inevitables de problemas sociales más amplios o de actores malintencionados que se aprovechan de las salvaguardas. Se opusieron a la idea de que los daños psicológicos pudieran ser resultado del uso de las redes sociales y minimizaron investigaciones que demostraban lo contrario.

Al ser consultado durante su testimonio en el juicio de Los Ángeles sobre si la gente tiende a usar más una plataforma o un producto si es adictivo, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, respondió: “No estoy seguro de qué decir sobre eso. No creo que eso aplique aquí”.

Los veredictos muestran la creciente disposición del público a responsabilizar a las empresas por daños y a exigir cambios significativos en la forma en que operan. Lo que no está claro, al menos por ahora, es si las empresas harán caso. Meta y Google dijeron que discrepan de los veredictos y que ya exploran opciones legales, incluidas apelaciones.

Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de Meta que durante años dio la voz de alarma dentro de la empresa sobre los daños de Instagram antes de testificar ante el Congreso en 2023, señaló que los juicios con jurado “nivelan el terreno de juego” para estas compañías, que poseen patrimonios de billones de dólares. Pero advirtió que hará falta una regulación real para ponerles límites.

“Una cosa que vi funcionar dentro de la empresa y que efectivamente llevó a un cambio de conducta fue cuando un fiscal general o la FTC intervinieron y le exigieron cosas a la compañía”, señaló, refiriéndose a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos por sus siglas en inglés. “Tanto Nuevo México como Los Ángeles, y todos los fiscales generales que forman parte de este proceso, tienen una oportunidad verdaderamente extraordinaria y la capacidad de pedir un cambio significativo”.

Aunque ambos casos se centraron en los daños a menores, existen diferencias clave entre ellos. La demanda de Nuevo México fue presentada por el fiscal general estatal Raúl Torrez en 2023. Los investigadores estatales construyeron su caso haciéndose pasar por niños en redes sociales y luego documentaron las solicitudes sexuales que recibieron, así como la respuesta de Meta. Se pidió al jurado que determinara si Meta violó la ley de protección al consumidor de Nuevo México.

El caso de Los Ángeles tuvo una sola parte demandante, identificada por las iniciales KGM, contra Meta, YouTube de Google, TikTok y Snap. TikTok y Snap llegaron a un acuerdo antes del juicio. La parte demandante sostuvo que las características de diseño de las plataformas de los dos demandados restantes, Meta y YouTube, fueron concebidas para ser adictivas, especialmente para usuarios jóvenes. Debido a que miles de familias han presentado demandas similares, KGM y otros demandantes han sido seleccionados para juicios piloto —en esencia, casos de prueba para que ambas partes vean cómo se desarrollan sus argumentos ante un jurado—, lo que podría conducir a un acuerdo más amplio, similar a los litigios contra las grandes tabacaleras y a los juicios relacionados con los opioides.

Al centrarse en decisiones de diseño deliberadas y en la responsabilidad por el producto, las demandas pudieron esquivar la Sección 230, que por lo general exime a las empresas de internet de responsabilidad por el material que los usuarios publican en sus servicios. Demandas anteriores, que se han enfocado en cómo las plataformas distribuían contenido, a menudo fracasaron por estos motivos.

“Por primera vez, los tribunales han responsabilizado a las plataformas de redes sociales por cómo el diseño de su producto puede perjudicar a los usuarios”, afirmó Nikolas Guggenberger, profesor adjunto de derecho del Centro de Derecho de la Universidad de Houston. “Este es un nuevo territorio legal que podría remodelar una industria que, durante mucho tiempo, estuvo protegida por la Sección 230. Las plataformas tendrán que replantearse su enfoque en la interacción a cualquier costo, que ya se ha agotado”.

El resultado final de los casos podría tardar años en resolverse, pues se prevén apelaciones y acuerdos, pero expertos dicen que el cambio en el sentir del público y en la comprensión de los peligros de las redes sociales ya está ocurriendo. Por ejemplo, en una encuesta que el Pew Research Center realizó en 2025, el 48% de los adolescentes dijo que las redes sociales perjudican a las personas de su edad. En 2022, solo el 32% decía lo mismo.

Sin embargo, en medio del ajuste de cuentas de las redes sociales, los chatbots de inteligencia artificial surgen como la próxima frontera en la lucha por hacer que la tecnología sea más segura para los jóvenes.

“Puedes prohibir el daño de hoy, pero ¿cómo sabes qué traerá el mañana?”, indicó Sarah Kreps, profesora y directora del Instituto de Política Tecnológica de la Universidad de Cornell. Ya sea otra aplicación de redes sociales, la IA u otra tecnología nueva, añadió, surgirán cosas nuevas.

“Y la gente acudirá en masa a ellas porque donde hay demanda verás que aparece una oferta para satisfacer esa demanda”, concluyó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP