Ventas de Tesla crecieron el trimestre pasado, señal de que pasó lo peor del rechazo a Musk

ARCHIVO - Elon Musk asiste a la final del campeonato de lucha de la NCAA, el 22 de marzo de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke, Archivo) AP

El fabricante de vehículos eléctricos dirigido por Musk informó el jueves que entregó 480.126 autos a clientes, un salto del 25% frente a la cifra de 384.122 de hace un año, cuando muchos europeos se negaron a comprar sus autos debido a su respaldo a candidatos políticos de extrema derecha en el continente.

Las ventas del segundo trimestre, que marcaron el segundo aumento consecutivo, también quedaron muy por encima de las 401.000 que los analistas de Wall Street esperaban, según una encuesta de FactSet.

Se trata de un gran giro respecto de hace apenas unos meses, cuando Tesla informó que las ventas habían caído en 2025 por segundo año consecutivo y tuvo que ceder su corona como el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo a la empresa china BYD.

Las acciones de Tesla cayeron fuertemente en las operaciones del mediodía del jueves, con un descenso del 6%, un extraño hecho que Seth Goldstein, de Morningstar, atribuyó posiblemente a la toma de ganancias por parte de los inversionistas tras un reciente repunte de los títulos.

En las cifras del segundo trimestre, la empresa no desglosó los resultados por país, pero un informe anterior de grupos comerciales europeos reportó en mayo grandes aumentos de ventas en Europa, incluida un alza del 300% en Alemania.

La empresa, con sede en Austin, Texas, presentó el año pasado versiones más baratas de los modelos Model Y y Model 3 con la esperanza de impulsar las ventas. En Europa, también redujo el costo del arrendamiento y de los créditos. Las ventas también se vieron favorecidas por un aumento general de la compra de vehículos eléctricos en el continente debido al alza de los precios de la gasolina y el diésel provocada por la guerra con Irán.

De cara a los próximos trimestres, Tesla espera atraer a aún más europeos a medida que los países aprueben el uso de su función de asistencia al conductor, disponible en Estados Unidos, llamada Full Self-Driving (Supervised) (Autoconducción completa (supervisada)). Holanda aprobó el sistema en abril, seguido por Estonia, Grecia y Lituania.

Las ventas cayeron el año pasado en medio de protestas en salas de exhibición en Europa y Estados Unidos, la quema de una efigie de Musk en Milán y actos de vandalismo contra conductores de Tesla. Los clientes estaban molestos porque el magnate apoyó públicamente a candidatos políticos de extrema derecha en elecciones. Además, en Estados Unidos, muchos de los compradores tradicionales de Tesla dejaron de comprar debido al trabajo de Musk al frente de un grupo del gobierno del presidente Donald Trump que recortaba el gasto público.

Tesla también se vio perjudicada en Estados Unidos por la eliminación, el otoño pasado, de un beneficio fiscal para la compra de vehículos eléctricos, lo que añadió hasta 7.500 dólares al costo de los vehículos eléctricos. Eso todavía mantiene alejados a los compradores de ese tipo de vehículos aun cuando los precios de la gasolina han subido.

Las ventas de Tesla en Estados Unidos no se desglosaron en el informe más reciente, pero la firma de investigación Cox Automotive estima que siguen cayendo con rapidez, con una baja del 20% en el segundo trimestre respecto del mismo período del año anterior.

El año pasado, en medio de las dificultades de Tesla, Musk logró cambiar el relato sobre el futuro de la empresa, alejándola de su negocio de autos y enfocándola en sus robots, su sistema de conducción automatizada y sus robotaxis autónomos.

A juzgar por el precio de la acción, los inversionistas lo aprueban. Los títulos se han recuperado por completo de una fuerte caída a comienzos del año pasado, y se han disparado más de un 40% en los últimos 12 meses.

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La periodista de negocios Michelle Chapman contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP