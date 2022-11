Venezuela: Sin garantías no debe haber negociación alguna

"Las negociaciones deben reanudarse cuanto antes en México, empezando por un acuerdo humanitario y luego, espero, con garantías políticas", confirmó el presidente de Francia Emmanuel Macron, que se ha convertido en uno de los promotores de las negociaciones entre el régimen chavista y la oposición.

Garantías reales

“Creo en un proceso de negociación que podría ser positivo. La única manera que nosotros creamos que eso sirve para algo, es que el régimen de garantías reales de que va a cambiar (las políticas) y que de verdad hay una transición a la democracia. Eso solo es posible a través de hechos concretos como la liberación de los presos políticos, cese la persecución, retorno de las garantías democráticas y (garantías a) los partidos políticos y a los líderes naturales, que acabe la judicialización en la política y después de eso es que tu estarías pensando en una transición democrática”, afirmó Barrero.

“Una negociación para acordar una simple fecha para mí es un retroceso. Si sentarse en México o donde sea con el régimen es para el cambio de una fecha para una elección, eso es un fracaso, eso no tiene sentido”, afirmó el abogado y político venezolano.

El periodo presidencial que se adjudicó Maduro tras el fraude electoral de 2018, desconocido por la comunidad internacional concluye en 2025, pero el régimen ha expresado "interés" en adelantar los comicios.

Petróleo

La administración del presidente Joe Biden ha propiciado negociaciones con el régimen de Maduro con el envío de una comitiva a Caracas, hizo intercambio de rehenes estadounidenses por los “narcosobrinos” de Maduro, levantó ciertas sanciones a cambio del diálogo sobre el petróleo y las negociaciones entre el régimen y la oposición para la celebración de elecciones libres.

“No creo que Maduro tenga mucho interés de ir a la democratización, pero sí creo que las potencias necesitan energía, no solo es Estados Unidos, también Europa. La crisis de energía con la guerra en Ucrania afecta muchísimo más a Europa que a Estados Unidos porque solo lo afecta en el precio del petróleo, de la gasolina, eso es un tema de opinión; pero una vez pasadas las elecciones de medio término la seguridad de Estados Unidos no es que este garantizada, pero no es tan grave como la de Europa. Por eso vez autores europeos que buscan haya una medicación para salir del problema, lo que están buscando es resolver su problema energético y no el de los venezolanos”, consideró el político.

“Es obvio que Maduro se va a aprovechar de esa coyuntura para buscar que le quiten las sanciones al menor costo posible. Pero sin duda ahí, y por eso es por lo que creo que la comunidad internacional y la oposición debemos ser claros en la petición, que solo si hay actos concretos reales (es que) podemos creer que vamos a una elección, si hay liberación de presos políticos, si acaba la persecución y hago énfasis en eso porque una dictadura que no entrega y libera a los presos políticos, menos va a entregar el poder”, sentenció.

Liberación de fondos y Saab

La segunda etapa de las negociaciones entre el régimen y la oposición sería la parte política, y entre los temas que podrían ser abordados estaría el caso del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, preso en Estados Unidos por lavado de dinero, acusado de amasar una fortuna de más de 350 millones de dólares a través de negocios que habría conseguido tras pagar sobornos a funcionarios venezolanos y falsificar documentos para obtener contratos de construcción de viviendas económicas.

Marrero ve poco probable una negociación sobre el tema. “Una cosa es que ellos lo pidan, otra cosa es que Estados Unidos lo otorgue. Maduro hace sus peticiones, teatros y opinión pública, es parte de su política, pero no creo que en el grado que está Alex Saab y la cantidad de plata que hay (involucrada en el caso), no creo que esté en la mesa la posibilidad de entregarlo. Eso es una potestad de la administración de Biden, no es un tema de la oposición venezolana ni de la Plataforma Unitaria. Es un problema interno, sin duda sería un error”.

¿Salida de escena de Guaidó?

La reanudación de las negociaciones entre la dictadura de Maduro y un sector de la oposición ha generado rumores sobre el fin del interinato de Guaidó, Marrero afirma no es así.

“Me baso en lo que dice la Constitución, que es clara. En Venezuela no hubo elecciones en 2018, la vacante presidencial la cubre el presidente de la Asamblea Nacional, quien fuera que estuviese en ese momento ahí (en el cargo). En ese momento le correspondía al diputado Juan Guaidó y por eso es por lo que pasa a ser presidente interino con la misión de llevar a Venezuela a unas elecciones libres, cosa que es el centro de la mesa, la oposición entra en esa mesa pidiendo unas elecciones, eso no va a cambiar. Incluso el reconocimiento de los países de las potencias democráticas del mundo es deseable, uno lo valora mucho, pero si las potencias del mundo dejaran de reconocer (al gobierno Interino), la Constitución es clara, sigue siendo el presidente interino y sigue siendo la Asamblea Nacional legítima. El único ente constitucional con representación del pueblo Venezuela”.

“La Plataforma Unitaria ya anunció para el 25 de junio las elecciones primarias de la oposición, hay especulaciones sobre un posible adelanto de las elecciones por parte del régimen para buscar como agarrarnos fuera de base”.

El régimen de Maduro controla las instituciones del Estado, incluyendo el Tribunal Electoral. Sectores en Venezuela creen que Maduro persigue “simular” nuevos comicios para que le levanten las sanciones.

“Si ellos quieren unas elecciones para lograr que le quiten las sanciones y que el mundo crea avanzan a la democracia, esos cambios de fecha (de las elecciones) poco pueden ayudar y más bien seguiremos con el mismo problema”.

“Seguiríamos en un empate catastrófico donde Maduro controla el poder, las armas, instituciones, pero no tiene la constitucionalidad, ni la legalidad de su lado”, subrayó el opositor.

Para Marrero, el candidato es importante, pero no es lo primordial. “Lo primero son las condiciones electorales y lo primordial es que una oposición unida le gana con cualquier candidato a Maduro”.

El gran reto, sostiene Marrero, es estimular a que los venezolanos se interesen en el conflicto político.

“El régimen ha sido hábil en desenfocar el problema de donde realmente esta, el problema no es la oposición, el problema es que no hay democracia en Venezuela y (además) de un régimen que se mantiene a sangre y fuego, ese el problema en Venezuela donde no hay institucionalidad. Las primarias son para legitimar el liderazgo opositor en una elección que estamos peleando y pidiendo condiciones, pero hay que organizarse para un posible evento electoral. La realidad es que el venezolano de a pie poco le interesa qué va a pasar hoy sino cómo hace para comer, no está pendiente del 2024, incluso luce lejos, con una solución de 2024”, finalizó.

