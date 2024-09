Ricardo Moros: "Adaptar el contenido a las necesidades de la audiencia es clave en el periodismo digital"

Moros comenzó su carrera en Venezuela , donde trabajó en medios de renombre, destacándose por su capacidad para cubrir temas complejos y ofrecer una visión clara y concisa de la realidad. Fue en LaPatilla.com donde realmente amplió su horizonte, entrando de lleno en el mundo del periodismo web. "LaPatilla.com me dio la oportunidad de ver el periodismo desde una nueva perspectiva, más enfocada en la inmediatez y la interacción con una audiencia global," comenta. Esta experiencia fue clave para desarrollar su habilidad en la gestión de contenidos digitales, un área que con el tiempo se convertiría en su especialidad.

A medida que avanzaba en su carrera, Ricardo se destacó no solo por su habilidad periodística, sino también por su capacidad para liderar y transformar medios de comunicación. Su paso por Venezuela Al Día, un medio con sede en Miami, es un claro ejemplo de esto. Al asumir la dirección, encontró al medio en una posición modesta dentro del ecosistema informativo. Sin embargo, su visión estratégica y su enfoque en la optimización digital no solo lo posicionaron entre los 10 medios más leídos de Venezuela, sino que también lo consolidaron como la voz de los venezolanos en el sur de la Florida, convirtiéndolo en una fuente confiable y popular tanto en el país como en la diáspora venezolana.

Este éxito no fue casualidad. Moros supo identificar las oportunidades que ofrecía el entorno digital y las aprovechó al máximo. "Siempre he creído en la importancia de adaptar el contenido a las necesidades de la audiencia. La era digital no es solo sobre rapidez, sino sobre relevancia y precisión," explica. Esta filosofía lo ha acompañado a lo largo de su carrera y ha sido un pilar en su forma de trabajar.