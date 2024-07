Miles de personas protestan en las calles de Venezuela tras el fraude electoral de Maduro

VENEZUELA-ELECCIONES

Los manifestantes queman un cartel de campaña electoral del presidente Nicolás Maduro mientras se manifiestan contra los resultados oficiales de las elecciones que lo declaran ganador el día después de los comicios en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

