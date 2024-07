La oposición de Venezuela asegura tener pruebas de su victoria ante Maduro, mientras miles protestan

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La líder opositora María Corina Machado, a la derecha, y el candidato presidencial Edmundo González dan una conferencia de prensa después de que las autoridades electorales declararan al presidente Nicolás Maduro ganador de las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

El presidente Nicolás Maduro baila frente al palacio presidencial de Miraflores después de que las autoridades electorales lo declararan ganador de las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara)

El presidente venezolano Nicolás Maduro sostiene su certificación del Consejo Nacional Electoral (CNE) que lo declara ganador de las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

Los manifestantes caminan al salir del barrio de Petare para manifestarse contra los resultados oficiales de las elecciones que declararon ganador al presidente Nicolás Maduro, el día después de las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

La gente bloquea una calle para protestar por los resultados oficiales el día después de las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara)

Un hombre cruza una avenida en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024, un día después de las elecciones presidenciales. (AP Foto/Matías Delacroix)

Residentes golpean cacerolas para protestar el día después de las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández)

Los manifestantes queman un cartel de campaña electoral del presidente Nicolás Maduro mientras se manifiestan contra los resultados oficiales de las elecciones que lo declaran ganador el día después de los comicios en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

Manifestantes protestan contra los resultados oficiales de las elecciones que declaran la reelección del presidente Nicolás Maduro, el día después de la votación en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

Un hombre conduce su motocicleta por una avenida vacía en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024, el día después de las elecciones presidenciales. (AP Foto/Matías Delacroix)

La Guardia Nacional toma una calle bloqueada por residentes que protestaban por los resultados oficiales el día después de las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara)

La gente protesta contra los resultados oficiales que declaran que el presidente Nicolás Maduro fue reelegido el día después de la votación en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara)

La Guardia Nacional dispersa a los manifestantes el día después de las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara)

Ciudadanos lanzan objetos a la agentes de la Guardia Nacional en protesta por los resultados oficiales el día después de las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández)

La gente protesta por los resultados oficiales de las elecciones que declararon al presidente Nicolás Maduro ganador de las elecciones presidenciales, el día después de la votación en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara)

Los manifestantes marchan y viajan en motocicletas en rechazo a los resultados oficiales de las elecciones que declaran ganador al presidente Nicolás Maduro, el día después de las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara)

Manifestantes marchan contra los resultados oficiales de las elecciones que declaran ganador al presidente Nicolás Maduro, el día después de los comicios en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

Un manifestante arroja una bombona de gas a la policía durante las manifestaciones contra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales, un día después de que el presidente Nicolás Maduro fuera declarado vencedor de los comicios en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández)

Varios ciudadanos intentan bloquear una calle en protesta por los resultados oficiales el día después de las elecciones presidenciales mientras agentes de la Guardia Nacional crean una línea de contención detrás de ellos en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved