Falleció la bailarina y modelo venezolana Andreína Carmona

En las palabras que le dedicaron a la artista agregaron: «El camino más largo es el de la cabeza al corazón. Baila y brilla eternamente Andreína como solo tú sabías hacerlo

La modelo había compartido en su cuenta en Instagram una campaña de GoFoundMe para recolectar fondos y así poder cumplir con su tratamiento.

«Como algunos saben, el día 21/06/2022 me realice mi sexto y último ciclo de quimioterapia, el cual me ayudaron. El día 13/07/2022 me realizaron el PET CT, examen médico para valorar como respondí al tratamiento, dando lamentablemente resultados negativos pues, todo el avance de mi linfoma en la parte mediastinal volvió a crecer y con aún más fuerza. Lo que lleva a mis doctores a evaluar una nueva línea de tratamiento un poco más invasiva y complicada», dijo sobre su estado de salud.

La venezolana solicitaba una suma de 170.000 dólares para poder someterse a una serie de procedimientos médicos que la ayudaran a sanar.

Fuente: Observador Latino