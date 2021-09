El Pollo Carvajal aseguró que aportó información a la CPI sobre el caso de Venezuela

Dijo que comenzó un proceso de colaboración con la justicia españolaesperando que parte de lo que tiene que informar sea provechoso. Agregó que el contenido debe mantenerse en secreto y afirmó que, por su parte, así será.

“Aunque estés convencido de que soy narcoterrorista, aún debo tener derechos humanos. Entre ellos tengo el derecho a tener garantías necesarias para una defensa y el derecho a que se me presuma inocente mientras no se pruebe mi culpabilidad. Aunque el segundo ya lo he perdido ante tu opinión no pienso renunciar al primero. Y eso motiva casi todas mis acciones. La búsqueda de tener derecho a una defensa real en un sistema acusatorio que me lo niega”, afirmó.