El carnet de la patria: El DNI de Maduro para controlar a la población

No es mucho, eso sí, apenas uno o dos dólares cada cierto tiempo y no a todos los ciudadanos, solo a los que tengan un Carnet especial que inventó el presidente, pero teniendo en cuenta que su salario mínimo mensual no llega ni siquiera a esa cantidad, parece una fortuna, ¿no creen?. El salario medio mensual en Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo del mundo no alcanza los 3 dólares.