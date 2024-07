Centro Carter afirma que no puede verificar resultados de elección de Venezuela sin "transparencia"

La líder opositora María Corina Machado, a la izquierda, y el candidato opositor Edmundo González sostienen actas de votación desde lo alto de un camión durante una protesta contra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de las que fue declarado ganador el presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el martes 30 de julio. 2024. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved