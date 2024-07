OEA insta a Maduro a asumir derrota o convocar nuevas elecciones; Venezuela rompe relación con Perú

Los manifestantes cargan contra la policía durante manifestaciones contra los resultados oficiales de las elecciones, un día después de que las autoridades electorales declararan vencedor de los comicios al presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los manifestantes protestan contra los resultados oficiales de las elecciones que declaran la reelección del presidente Nicolás Maduro en Valencia, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024, el día después de la votación. (AP Foto/Jacinto Oliveros)

El presidente Nicolás Maduro se dirige a sus seguidores desde el palacio presidencial de Miraflores en reivindicación de su reelección, en Caracas, Venezuela, el martes 30 de julio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara)

La sombra de un motociclista atraviesa una barricada en la avenida Bolívar en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024, el día después de las elecciones presidenciales. (AP Foto/Matías Delacroix)

La líder opositora María Corina Machado, izquierda, abraza al candidato opositor Edmundo González encima de un camión durante una manifestación para protestar por los resultados oficiales de las elecciones presidenciales que declaran ganador al presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el martes 30 de julio de 2024, dos días después de la votación. (AP Foto/Cristian Hernández)