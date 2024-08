Caracas sufre gran apagón que gobierno de Maduro atribuye a "sabotaje"

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Edificios a oscuras durante un apagón en Caracas, Venezuela, al amanecer del 30 de agosto de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Los residentes en la capital se tomaban con calma el corte de suministro del viernes. El tráfico durante la hora punta matinal, normalmente muy concurrida, era más fluido de lo habitual y algunos se quejaban por no poder comunicarse con sus familiares debido a la falta de servicio de la telefonía móvil.

Alejandra Martínez, una vendedora de 25 años, dijo que notó que se fue la luz cuando un ventilador dejó de funcionar.

“Cuando no sentí el airecito del ventilador. Eso fue el inicio de saber que ya no había luz, pero yo pensé que iba volver”, indicó. "Seguí dormida y cuando me desperté la alarma, me di cuenta que ya no".

La red eléctrica de Venezuela depende en gran medida de la presa Guri, una gigantesca central hidroeléctrica inaugurada a finales de la década de 1960. El sistema eléctrico se ha visto afectado por un mantenimiento deficiente, la falta de suministros de energía alternativa y una fuga de talento en ingeniería, ya que se estima que 8 millones de venezolanos han huido de la miseria económica en los últimos años.

FUENTE: Associated Press