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Los acuerdos, destinados a la recuperación del sistema eléctrico que requiere la industria petrolera venezolana, y la rehabilitación y mantenimiento del parque termoeléctrico, se formalizaron en momentos en que se han multiplicado las protestas con golpes de cacerolas y bloqueos de calles a lo largo del país, en rechazo a los recurrentes apagones y las averías de electrodomésticos causadas por las fluctuaciones en el servicio.

Según los expertos, los cortes que se registran casi a diario en 23 estados y en Caracas son consecuencia de una administración incapaz y de la falta de mantenimiento de la infraestructura eléctrica.

Las instalaciones acusan un profundo deterioro, particularmente las centrales termoeléctricas que otrora conformaban el sistema de respaldo en temporadas de sequía, o en caso de una avería en la hidroeléctrica Gurí, que suministra el 60% de la energía que el país utiliza. Se estima que el déficit en Venezuela es de 3.000 megavatios.

El acto realizado en el palacio presidencial de Miraflores fue encabezado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y Roland Busch, presidente y director general de Siemens AG.

Rodríguez indicó que, con la firma de las “actas de inicio”, se materializa un empeño sostenido de su gobierno para superar más de una década de restricciones derivadas de las sanciones internacionales, flexibilizadas este año como parte del apoyo estadounidense para la recuperación económica de Venezuela en el marco del “plan de tres fases” del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio.

“En el caso preciso de Siemens Energy no podíamos acceder por el tema de sanciones, y hoy lo estamos haciendo posible. Hoy sabemos cuál es la pieza que debemos reemplazar. Por eso yo sé que esta acta de inicio va a ser muy rápida”, explicó Rodríguez, argumentando que tanto el Ministerio de Energía Eléctrica, la corporación estatal petrolera PDVSA, y CORPOELEC, la empresa estatal encargada de generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica en el país, “saben exactamente qué es lo que debemos hacer, y podemos hacerlo rápido”.

La mandataria resalto que la cooperación tecnológica entre las partes también permitirá una mayor eficiencia en el uso del gas en la industria de los hidrocarburos, y en la generación eléctrica, bajo criterios amigables con el medio ambiente. Después de que una operación militar de fuerzas estadounidenses depuso y capturó el 3 de enero al entonces presidente Nicolás Maduro, Washington se ha propuesto esa hoja de ruta de “tres fases”, la cual incluye la estabilización, la recuperación y la transición democrática en la nación sudamericana. En respuesta a las reformas legales que ha impulsado la presidenta encargada tras la salida de Maduro, particularmente en el sector energético, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzó a flexibilizar las sanciones contra Venezuela, y amplió la capacidad de las compañías energéticas estadounidenses y de otros países para operar en el país. FUENTE: AP