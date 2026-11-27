El acuerdo fue suscrito en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas y contó con la presencia de Rodríguez y del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El titular de la OMS expresó su satisfacción por ser el primer director general de la organización en visitar el país y destacó el trabajo conjunto con las autoridades sanitarias venezolanas durante la pandemia de COVID-19.

La OMS impulsará en el país nuevos acuerdos de cooperación técnica en las áreas de inversión, producción y promoción de la salud orientados a fortalecer el sistema público, indicó el ministro de Salud, Carlos Alvarado, en una declaración posterior al encuentro.

Alvarado resaltó que entre los acuerdos alcanzados figuran el fortalecimiento de la red de laboratorios públicos, áreas de investigación y producción de vacunas y la incorporación de nuevos inoculantes al programa nacional de inmunizaciones.

Tedros, por su parte, afirmó que el sector de la salud en Venezuela atraviesa dificultades a causa de las sanciones internacionales impuestas para forzar la salida del poder del depuesto presidente Nicolas Maduro, pese a que los servicios médicos son gratuitos.

Después de la captura de Maduro y su esposa en un operativo militar el 3 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump propuso un plan de “tres fases” para Venezuela que incluye la estabilización, la recuperación y la transición democrática. Además ha flexibilizado las sanciones que pesaban sobre el país.

Los críticos del gobierno venezolano sostienen que más allá de las sanciones, las dificultades que enfrenta el sistema de salud del país son consecuencia de la falta de inversión y de años de crisis económica.

Los trabajadores sanitarios del sector público protestan casi a diario en las calles en demanda de aumentos salariales y mejoras en los servicios de salud, que evidencian un severo deterioro estructural y una deficiente dotación de insumos.

La mayoría de los 3,5 millones de trabajadores del sector subsisten con aproximadamente 240 dólares al mes.

Activistas han denunciado además por años que muchos de los diabéticos e hipertensos, entre otros afectados por enfermedades crónicas que son atendidos por el sector público, se ven obligados a racionar sus medicamentos por sus altos costos y acaban hospitalizados.

FUENTE: AP