Mediante la divulgación de un plan de estabilización macroeconómica y recuperación financiera, la administración de Rodríguez señaló que la deuda pública de Venezuela “está en una situación de incumplimiento prolongado y es insostenible, lo que refleja las restricciones impuestas por las sanciones financieras, la disminución de los ingresos provenientes de los hidrocarburos y años de desequilibrios macroeconómicos”.

Los pasivos totales identificados del sector público ascendían a cerca del 242% del Producto Interno Bruto (PIB), acotó el reporte. “Desde el incumplimiento de 2017, los atrasos han continuado acumulándose, incluidos intereses impagos y penalidades, mientras que el acceso limitado al financiamiento externo ha restringido aún más el espacio fiscal”.

La deuda no financiera, concentrada íntegramente en PDVSA, representaba 67.300 millones de dólares, equivalentes al 28,3% del total de lo adeudado.

“La magnitud, diversidad y complejidad jurídica de estas obligaciones ponen de relieve la necesidad de adoptar un enfoque integral para la normalización de la deuda pública”, resaltó el informe.

El reporte fue divulgado unos siete meses después que el gobierno de Rodríguez reanudó relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras siete años de interrupción. Un mes después, en mayo, el gobierno venezolano anunció el comienzo de un proceso de reestructuración de su deuda pública externa.

En una declaración posterior divulgada por la televisión estatal, el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, indicó que la deuda pública será reestructurada “de manera integral" bajo la guía de la "sostenibilidad, integralidad, buena fe, transparencia y rapidez”.

Ortega afirmó que ya se ha "normalizado la representación de Venezuela ante los organismos financieros multilaterales" y el gobierno está “en discusiones avanzadas para saldar la situación de atraso existente con algunos de ellos”.

El funcionario también dijo que “como miembros de pleno derecho, estamos movilizando asistencia técnica y financiamiento de estos organismos internacionales”.

El reporte es el primero en años en ofrecer un vistazo amplio de la economía venezolana. Los gobiernos del presidente Hugo Chávez (1999-2013) y de su sucesor y heredero político, el depuesto presidente Nicolás Maduro (2013-2026), dejaron de publicar por años cifras completas en materia económica.

“La transparencia es clave. Publicaremos periódicamente las cifras de crecimiento del presupuesto de la deuda pública. Ustedes podrán seguir el plan, discutirlo y juzgarlo por las obras que se terminen”, enfatizó el alto funcionario, quien se mostró dispuesto a divulgar también otros indicadores económicos.

Ortega informó que para el cierre del año 2026 se prevé un crecimiento de entre 5% y 6,5% de la economía y que el producto interior bruto pasará de 98.100 millones de dólares en 2025 a 200.900 millones de dólares en 2031.

El plan proyecta además elevar la producción de petróleo de aproximadamente 1,21 millones de barriles diarios en 2026 a 2,27 millones en 2031, y alcanzar los 2,91 millones en 2036, añadió Ortega.

El FMI ​y el Banco ​Mundial anunciaron paralelamente en abril ​que reanudaron las relaciones ​con ​Venezuela, que habían estado suspendidas desde 2019 debido a problemas relacionados ​con ‌el reconocimiento del gobierno de Maduro.

En 2019, Estados Unidos y otros países desconocieron a Maduro como el gobernante legítimo de Venezuela, ya que consideraron que fueron fraudulentos los comicios de 2018 donde fue reelecto para un segundo mandato. La legitimidad de Maduro siguió en duda tras los polémicos comicios de 2024, en los que fue declarado ganador sin presentar evidencias de que así fuera.

En contraste, la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha levantado las sanciones de vieja data impuestas a Rodríguez, una clara señal de que Estados Unidos la reconoce como una autoridad legítima en Venezuela desde que en enero pasado capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en la capital venezolana. Ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales por tráfico de drogas.

FUENTE: AP