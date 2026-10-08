Venezuela proyecta crecimiento de más de 6.5% en el tercer trimestre del año pese a los terremotos

Los sismos mataron a más de 6.500 personas y dejaron a más de 17.000 sin hogar, con severos daños principalmente en La Guaira, a unos 20 kilómetros al norte de Caracas, el segundo estado más pequeño de Venezuela, donde se registró la mayoría de las muertes.

Durante su intervención en la Asamblea Anual de Fedecámaras, el principal gremio empresarial de Venezuela, Rodríguez resaltó que la actividad del sector petrolero creció 8%, sin dar otros detalles. Venezuela produce cerca de 1,25 millones de barriles de petróleo diarios.

En enero pasado, poco después de la captura del entonces presidente Nicolás Maduro durante una operación militar de Estados Unidos, Rodríguez dijo en un mensaje ante la Asamblea Nacional que la economía había crecido 8,5% en 2025. Mientras tanto en marzo, el Banco Central de Venezuela ajustó la cifra e indicó que el crecimiento había sido de 8,66%.

El gobierno había dejado de publicar en 2015 cifras oficiales por largos periodos y cuando las divulgaba lo hacía de manera incompleta.

La mandataria en funciones estimó, además, que Venezuela recibirá 12.000 millones de dólares en financiamiento público y privado durante los próximos dos años, en buena medida tras la reanudación de relaciones con organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de siete años de interrupción.

La mandataria ha dicho que, con la reactivación de los vínculos con el FMI, se podrán recuperar activos congelados que tiene el país en ese organismo, y que eso permitirá invertir de manera inmediata en servicios públicos, entre los que se incluye la obsoleta red eléctrica nacional, que genera frecuentes apagones.

El FMI ​y el Banco ​Mundial anunciaron en abril pasado que reanudaron las relaciones ​con ​Venezuela que habían estado suspendidas desde 2019 por los problemas relacionados ​con ‌el reconocimiento del gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha dado una serie de pasos, entre ellos impulsar la alicaída industria petrolera venezolana y levantar las sanciones de vieja data impuestas a Rodríguez, una clara señal de que Estados Unidos la reconoce como una autoridad legítima en Venezuela desde que Washington en una acción militar depuso y capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en la capital venezolana, el pasado 3 de enero.

En agosto Trump anunció un acuerdo para dar a Estados Unidos una participación en las vastas reservas de petróleo de Venezuela. Rodríguez, por su parte, describió el acuerdo como un paso crucial hacia la recuperación económica que modernizará la industria petrolera del país.

El acuerdo fue suscrito después de una reforma de la Ley de Hidrocarburos que redujo drásticamente el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas de gobiernos autoproclamados socialistas y que abrió ampliamente el sector a la inversión extranjera.

FUENTE: AP