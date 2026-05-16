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Venezuela deporta a un aliado cercano de Maduro para enfrentar proceso judicial en EEUU

MIAMI (AP) — El gobierno de Venezuela informó la deportación de un estrecho aliado de Nicolás Maduro para que enfrente procesos judiciales en Estados Unidos, menos de tres años después de que el empresario fuera indultado por el presidente Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros.

ARCHIVO – El presidente venezolano Nicolás Maduro, izquierda, y Alex Saab durante un evento para conmemorar el aniversario del golpe de Estado de 1958 en el que el dictador Marcos Pérez Jiménez fue derrocado, en Caracas, Venezuela, el 23 de enero de 2024. (AP Foto/Jesus Vargas, Archivo)
ARCHIVO – El presidente venezolano Nicolás Maduro, izquierda, y Alex Saab durante un evento para conmemorar el aniversario del golpe de Estado de 1958 en el que el dictador Marcos Pérez Jiménez fue derrocado, en Caracas, Venezuela, el 23 de enero de 2024. (AP Foto/Jesus Vargas, Archivo) AP

El gobierno venezolano emitió un comunicado en el que no indica explícitamente adónde deportó a Alex Saab, pero señaló que su decisión se basó en varias investigaciones penales que actualmente están en curso en Estados Unidos.

The Associated Press informó en febrero que fiscales federales han investigado durante meses el papel de Saab en una presunta conspiración de sobornos relacionada con contratos del gobierno venezolano para importar alimentos.

Saab, de 54 años, amasó una fortuna mediante contratos con el gobierno venezolano. Pero el empresario, nacido en Colombia y descrito durante mucho tiempo por funcionarios de Estados Unidos como el “recaudador” de Maduro, cayó en desgracia ante el nuevo cuerpo gobernante del país, que asumió el poder tras la destitución del presidente venezolano por parte de Estados Unidos, y podría ser llamado a testificar contra su antiguo protector.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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