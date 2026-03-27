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Venezuela amplía asueto de Semana Santa para ahorrar electricidad tras aumento del consumo y fallas

CARACAS (AP) — La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó el viernes tres días feriados la próxima semana para el sector público, una medida que busca ampliar el asueto de Semana Santa y ahorrar energía en momentos en que los cortes y fluctuaciones de electricidad se han incrementado.

La medida busca disminuir la creciente demanda de electricidad en momentos en que las temperaturas inusualmente altas y extremas durante varias horas al día han disparado el consumo de energía.

Rodríguez —que anunció el domingo pasado un plan de ahorro de energía sin dar detalles— instó a los venezolanos a usar el aire acondicionado a temperaturas no menores a 21 grados centígrados y a que desconecten los artefactos electrodomésticos cuando no estén en uso. La mandataria hizo el anuncio desde el estado insular de Nueva Esparta, uno de los principales destinos turísticos del país.

En los estados Aragua, Carabobo, Falcón, Mérida Táchira, Trujillo, Zulia, donde las fallas eléctricas ya eran frecuentes, los apagones se incrementaron en días recientes.

Quedan exceptuados del asueto los trabajadores de servicios públicos esenciales como agua, electricidad y gas, entre otros sectores, incluidos los servicios de salud, indicó la mandataria.

Los expertos repetidamente señalan que las fallas que se registran casi a diario en 23 estados y la capital venezolana en la mayoría de los casos son consecuencia de una incapaz administración que se traduce en la falta de mantenimiento del sistema eléctrico nacional.

Las instalaciones eléctricas acusan deterioro, particularmente las centrales termoeléctricas que otrora conformaban el sistema de respaldo en temporadas de sequía o en caso de una avería en la hidroeléctrica de Gurí, que suministra 60% de la energía del país. Se estima que en Venezuela el déficit es de 3.000 megavatios.

FUENTE: AP

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