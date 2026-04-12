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Vedat Muriqi queda a dos goles de Kylian Mbappé tras goleada del Mallorca al Rayo Vallecano

MADRID (AP) — Vedat Muriqi se acercó a Kylian Mbappé en lo más alto de la tabla de goleadores de La Liga esta temporada con un doblete el domingo, cuando el Mallorca, amenazado por el descenso, venció 3-0 al Rayo Vallecano.

El delantero kosovar anotó con cuatro minutos de diferencia cerca del final de la primera mitad para llegar a 20 y 21 goles en la liga esta temporada, y quedó a dos de los 23 tantos de Mbappé. El atacante del Real Madrid se quedó sin marcar en el empate 1-1 ante el Girona el viernes y no anota en la liga doméstica desde febrero.

Muriqi ha marcado tres goles en sus últimos dos partidos con el Mallorca. También anotó en la victoria 2-1 del equipo sobre el Madrid el fin de semana pasado.

Jan Virgili fue el otro goleador el domingo para el Mallorca, que ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos para subir al 15to puesto, a dos puntos de la zona de descenso.

El Rayo, que suma una victoria en cinco partidos, se mantuvo un punto por delante en el 13mo lugar.

Betis empatado ante Osasuna

El quinto clasificado Real Betis dejó escapar la oportunidad de recortar distancias con los cuatro primeros tras empatar 1-1 en casa del Osasuna, de mitad de tabla.

Abde Ezzalzouli adelantó al Betis a los siete minutos y Ante Budimir igualó para los locales al transformar un penalti en el minuto 40. El Betis no ha ganado en siete partidos de liga, mientras que el Osasuna tiene una victoria en seis encuentros.

Más tarde, el Celta de Vigo, sexto, recibe al Oviedo, amenazado por el descenso, y el Villarreal, tercero, visita al Athletic Bilbao, de mitad de tabla.

El Barcelona venció 4-1 al Espanyol en casa el sábado para ampliar a nueve puntos su ventaja sobre el Real Madrid, segundo, tras 31 jornadas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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