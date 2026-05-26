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Varios heridos en un choque entre un tren y un minibús escolar en Bélgica

BRUSELAS (AP) — Varias personas resultaron heridas el martes en una colisión entre un tren y un minibús que transportaba a niños en el norte de Bélgica, informó la policía federal.

Rescatistas en el lugar de un choque entre un tren y un vehículo en Buggenhout,Bélgica, el martes 26 de mayo de 2026. (AP Foto/Koen Baten)
Rescatistas en el lugar de un choque entre un tren y un vehículo en Buggenhout,Bélgica, el martes 26 de mayo de 2026. (AP Foto/Koen Baten) AP

El accidente ocurrió en un paso a nivel cerca de la localidad de Buggenhout, a unos 30 kilómetros (20 millas) al noroeste de la capital, Bruselas. No estaba claro de inmediato cómo se produjo.

La policía indicó que “varias personas” resultaron heridas en el accidente, pero que no podía proporcionar más detalles. La emisora privada belga VTM informó que varias personas murieron.

Se esperaba la llegada al lugar de fiscales y de expertos forenses y en transporte.

En una publicación en redes sociales, el ministro del Interior belga, Bernard Quintin, expresó una “gran tristeza” por “el trágico accidente en Buggenhout, donde un autobús escolar fue embestido por un tren. Mis pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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