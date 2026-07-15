americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Vance dice que el gobierno "metió la pata" en las comunicaciones en torno a los archivos de Epstein

WASHINGTON (AP) — El vicepresidente JD Vance dice que el gobierno del presidente Donald Trump manejó “completamente” mal las comunicaciones en torno a los archivos del financiero Jeffrey Epstein.

El vicepresidente JD Vance avanza para pronunciar un discurso durante la ceremonia de graduación de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el Estadio Falcon, el jueves 28 de mayo de 2026, en las instalaciones de dicha academia, en Colorado Springs, Colorado. (AP Foto/Matt Rourke, foto compartida)
El vicepresidente JD Vance avanza para pronunciar un discurso durante la ceremonia de graduación de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el Estadio Falcon, el jueves 28 de mayo de 2026, en las instalaciones de dicha academia, en Colorado Springs, Colorado. (AP Foto/Matt Rourke, foto compartida) AP

Durante una extensa entrevista en un pódcast con Joe Rogan difundida el miércoles, Vance se refirió en gran medida a la exsecretaria de Justicia Pam Bondi, quien declaró, en una frase tristemente célebre, que una supuesta “lista de clientes” de Epstein estaba “en mi escritorio ahora mismo”. Epstein era un delincuente sexual que había sido declarado culpable, y se le conocía por su amplia red de conexiones con la élite mundial.

Además de esos comentarios, el Departamento de Justicia dirigido por Bondi también ofreció a comentaristas e influencers conservadores carpetas llamadas “Los archivos de Epstein: Fase 1” y “Desclasificado”.

“Conozco a Pam. Me cae bien Pam. No creo que hubiera nada malintencionado”, le comentó Vance a Rogan. “Creo que Pam intentaba responder al momento político. Creo que exageró lo que teníamos y lo que no teníamos”.

A consecuencia de ello, manifestó Vance, Bondi fue “vapuleada” públicamente y ello llevó a que la gente “desconfiara” de los empeños del gobierno por la transparencia sobre los archivos de Epstein.

“Absolutamente metimos la pata con las comunicaciones de los archivos de Epstein. O sea, simplemente lo hicimos”, expresó Vance. “Pero, ¿creo que la razón por la que metimos la pata con las comunicaciones fue porque intentábamos ocultar algo? No”.

La controversia en torno a los archivos de Epstein fue un lastre para el gobierno gran parte del año pasado, y finalmente los legisladores aprobaron una medida que obligó a divulgar un enorme conjunto de documentos en poder del gobierno relacionados con sus investigaciones sobre el desacreditado financista. El Departamento de Justicia comenzó a publicar los documentos a finales de diciembre, los cuales incluían fotos, registros de llamadas, testimonios ante el jurado investigador y transcripciones de entrevistas.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
pentagono evalua opciones militares sobre cuba, incluida operacion con la 101ª aerotransportada
ULTIMA HORA

PENTÁGONO EVALÚA OPCIONES MILITARES SOBRE CUBA, incluida operación con la 101ª Aerotransportada

ice libera a alina rosales aguirreurreta, hija del general cubano ulises rosales del toro

ICE libera a Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro

Por Redacción América Noticias Miami
ARCHIVO - Un comprador revisa los huevos antes de comprarlos en una tienda de comestibles en Glenview, Illinois, el martes 10 de enero de 2023. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

Inflación en EEUU se desacelera más de lo esperado en junio por caída de la gasolina

tres cubanos arrestados en operacion contra trata en tennessee; ice revela historial migratorio

Tres cubanos arrestados en operación contra trata en Tennessee; ICE revela historial migratorio

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

THE TIMES: Trump prepara presión final contra Cuba tras el Mundial de Futbol y apunta al régimen antes de las elecciones de NOVIEMBRE

THE TIMES: Trump prepara presión final contra Cuba tras el Mundial de Futbol y apunta al régimen antes de las elecciones de NOVIEMBRE

Cubana de Miami sobrevive a 34 puñaladas de su expareja: Pensé que iba a morir

Cubana de Miami sobrevive a 34 puñaladas de su expareja: "Pensé que iba a morir"

Un hombre cocina sopa sobre una fogata en una acera durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 4 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Tres apagones masivos en ocho días: Cuba sufre nueva caída total del sistema eléctrico nacional

ICE libera a Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro

ICE libera a Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro

Trump promete actuar rápido si se confirman drones iraníes en Cuba: No lo vamos a permitir

Trump promete actuar rápido si se confirman drones iraníes en Cuba: "No lo vamos a permitir"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter