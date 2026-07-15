Vance dice que el gobierno "metió la pata" en las comunicaciones en torno a los archivos de Epstein

Compartir en:









El vicepresidente JD Vance avanza para pronunciar un discurso durante la ceremonia de graduación de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el Estadio Falcon, el jueves 28 de mayo de 2026, en las instalaciones de dicha academia, en Colorado Springs, Colorado. (AP Foto/Matt Rourke, foto compartida) AP

Durante una extensa entrevista en un pódcast con Joe Rogan difundida el miércoles, Vance se refirió en gran medida a la exsecretaria de Justicia Pam Bondi, quien declaró, en una frase tristemente célebre, que una supuesta “lista de clientes” de Epstein estaba “en mi escritorio ahora mismo”. Epstein era un delincuente sexual que había sido declarado culpable, y se le conocía por su amplia red de conexiones con la élite mundial.

Además de esos comentarios, el Departamento de Justicia dirigido por Bondi también ofreció a comentaristas e influencers conservadores carpetas llamadas “Los archivos de Epstein: Fase 1” y “Desclasificado”.

“Conozco a Pam. Me cae bien Pam. No creo que hubiera nada malintencionado”, le comentó Vance a Rogan. “Creo que Pam intentaba responder al momento político. Creo que exageró lo que teníamos y lo que no teníamos”.

A consecuencia de ello, manifestó Vance, Bondi fue “vapuleada” públicamente y ello llevó a que la gente “desconfiara” de los empeños del gobierno por la transparencia sobre los archivos de Epstein.

“Absolutamente metimos la pata con las comunicaciones de los archivos de Epstein. O sea, simplemente lo hicimos”, expresó Vance. “Pero, ¿creo que la razón por la que metimos la pata con las comunicaciones fue porque intentábamos ocultar algo? No”.

La controversia en torno a los archivos de Epstein fue un lastre para el gobierno gran parte del año pasado, y finalmente los legisladores aprobaron una medida que obligó a divulgar un enorme conjunto de documentos en poder del gobierno relacionados con sus investigaciones sobre el desacreditado financista. El Departamento de Justicia comenzó a publicar los documentos a finales de diciembre, los cuales incluían fotos, registros de llamadas, testimonios ante el jurado investigador y transcripciones de entrevistas.

——— Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP