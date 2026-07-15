Pentágono evalúa opciones militares sobre Cuba, incluida operación con la 101ª Aerotransportada

Altos funcionarios de defensa de Estados Unidos revisan discretamente escenarios de contingencia sobre Cuba en medio de la guerra con Irán, la presión económica contra GAESA y reportes sobre drones de ataque en la isla. CBS News aclaró que los planes no implican una decisión tomada por Donald Trump ni por el Pentágono.

Altos funcionarios del Pentágono han revisado en las últimas semanas posibles opciones militares relacionadas con Cuba, según un reporte de CBS News basado en funcionarios estadounidenses con conocimiento de las discusiones.

El informe asegura que los planificadores militares han examinado una variedad de escenarios de contingencia sobre la isla, en momentos en que la atención principal de Washington sigue concentrada en la guerra con Irán y en la seguridad del estrecho de Ormuz.

Las fuentes citadas por CBS subrayaron un punto clave: estas reuniones no significan que el presidente Donald Trump ni el Pentágono hayan decidido llevar a cabo una operación contra Cuba.

Entre los escenarios revisados figura una operación de asalto aéreo liderada por el Ejército, con la participación de miles de soldados de la 101ª División Aerotransportada .

Esa unidad es una de las formaciones estadounidenses entrenadas para operaciones de asalto aéreo de gran escala.

Según el reporte, la mención de la 101ª aparece dentro de un análisis preliminar de opciones, no como una orden de despliegue ni como una operación aprobada.

En términos militares, este tipo de reuniones de concepto de operaciones suele estudiar objetivos, cantidad de tropas, logística, secuencia de eventos, riesgos y posibles escenarios de respuesta.

No hay decisión oficial de atacar Cuba

CBS News enfatizó que los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato y advirtieron que la existencia de planes de contingencia no equivale a una decisión política.

El Pentágono desarrolla regularmente escenarios para múltiples crisis posibles en distintas regiones del mundo.

El portavoz interino del Departamento de Defensa, Joel Valdez, respondió que el Pentágono no comenta operaciones militares hipotéticas.

La Casa Blanca tampoco ofreció una respuesta inmediata al reporte.

La guerra con Irán limita cualquier cambio de foco

El propio informe señala que una operación contra Cuba enfrentaría obstáculos importantes porque parte de los recursos militares más valiosos de Estados Unidos ya están comprometidos en Medio Oriente.

El Pentágono ha trasladado aviones, activos de inteligencia y otros recursos hacia la región para sostener operaciones contra Irán.

Por esa razón, funcionarios citados por CBS consideran poco probable un cambio inmediato de foco hacia Cuba mientras continúa la campaña militar en el Golfo Pérsico.

Cuba aparece en el radar por drones y alianzas hostiles

La preocupación por Cuba no surge en el vacío.

CBS News había reportado previamente que la isla adquirió drones de ataque de origen no precisado, mientras Axios informó que inteligencia estadounidense apuntaba a más de 300 drones militares procedentes de Rusia e Irán desde 2023.

Esos reportes señalan que funcionarios cubanos habrían discutido escenarios contra la base naval de Guantánamo, buques militares estadounidenses y, eventualmente, Key West, en Florida.

La Habana no ha confirmado ni desmentido de manera detallada la adquisición de esos drones, pero ha defendido su derecho a la legítima defensa.

Hegseth advirtió desde Guantánamo

Durante una visita a la base naval estadounidense de Guantánamo el 10 de junio, el secretario de Defensa Pete Hegseth lanzó una advertencia indirecta al régimen cubano.

Dijo que sería imprudente que La Habana intentara obtener armas capaces de alcanzar la base o el territorio estadounidense.

Según Hegseth, Cuba estaría invitando a una confrontación que no quiere y que no podría sostener.

La frase fue interpretada como una advertencia directa sobre la posible presencia de drones u otros sistemas ofensivos en la isla.

Rubio insiste en una salida diplomática

Pese a la revisión de opciones militares, el secretario de Estado Marco Rubio ha insistido en que Washington prefiere una vía diplomática para una transición en Cuba.

Según el enfoque descrito por CBS, Estados Unidos busca un nuevo gobierno encabezado por tecnócratas y dispuesto a impulsar reformas económicas.

Ese proceso, sin embargo, se ha estancado.

Rubio ha acusado a la cúpula cubana de rechazar reformas reales y de perpetuar el control total del Partido Comunista sobre el pueblo.

GAESA, el centro económico bajo presión

Uno de los ejes de la estrategia estadounidense es GAESA, el conglomerado militar cubano que controla sectores estratégicos de la economía.

Washington describe esa estructura como un fondo de poder económico de unos 18.000 millones de dólares vinculado a la élite militar del régimen.

En los últimos meses, Estados Unidos ha ampliado sanciones contra empresas y entidades asociadas al aparato económico-militar cubano, incluyendo turismo, comercio exterior, transporte, energía y finanzas.

Nuevas sanciones contra represión y financiamiento

El Departamento de Estado y OFAC anunciaron recientemente nuevas sanciones contra entidades cubanas que, según Washington, financian al régimen o participan en la represión interna.

Entre ellas aparecen las Brigadas de Respuesta Rápida, las Milicias de Tropas Territoriales, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, el Ministerio de Turismo, GEMAR, GECOMEX, ANTEX, COREYDAN y ENETEC.

La administración Trump sostiene que estas estructuras forman parte de los pilares que permiten al régimen controlar a la población y sostener su aparato económico.

Cuba como desafío de seguridad nacional

CBS News señaló que la comunidad de inteligencia estadounidense ha evaluado cómo podría responder Cuba ante una eventual acción militar.

La evaluación anual de amenazas de 2026 describe a Cuba principalmente como un entorno que facilita operaciones de competidores geopolíticos mayores, más que como una amenaza estratégica independiente.

Esa lectura coloca a la isla dentro de un tablero más amplio: Rusia, China e Irán.

Para Washington, el problema no sería solo Cuba, sino el uso de Cuba como plataforma regional para adversarios de Estados Unidos.

Ratcliffe viajó a La Habana con advertencias

En mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana para reunirse con altos funcionarios cubanos.

Según CBS, el mensaje fue doble: Estados Unidos estaría dispuesto a ampliar la cooperación económica y de seguridad si La Habana realiza cambios fundamentales, pero también dejó claro que Washington no toleraría que Cuba sirva como plataforma para agendas hostiles en el hemisferio.

El viaje fue una señal de que, pese al discurso duro, todavía existen canales directos de comunicación.

La sombra de Raúl Castro y “Raulito”

El informe también menciona la acusación del Departamento de Justicia contra Raúl Castro y otras cinco personas por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

Esa decisión aumentó las especulaciones sobre una posible acción legal o de presión directa contra la familia Castro.

CBS también señala que la administración ha sostenido reuniones con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo” o “Raulito”, nieto de Raúl Castro y figura emergente en los contactos con Washington.

Según fuentes citadas, la preferencia de la administración sería que la familia Castro abandone la isla por su cuenta, no necesariamente mediante una operación de captura.

Fricciones internas por la guerra con Irán

El reporte de CBS también expone tensiones dentro del equipo de seguridad nacional de Trump por la guerra con Irán.

Según fuentes citadas por el medio, el presidente se ha mostrado frustrado con el desarrollo de Operation Epic Fury y con la dificultad de lograr resultados rápidos.

El secretario de Defensa Hegseth habría impulsado una postura más confrontacional frente a Teherán, mientras otros mandos militares advirtieron sobre los límites de la campaña.

Ese contexto ayuda a explicar por qué Cuba aparece como un frente bajo estudio, pero no necesariamente como una prioridad inmediata.

El antecedente de la presión sobre Venezuela

La administración Trump ya mostró disposición a aplicar presión extrema en América Latina.

CBS menciona como antecedente la operación que terminó con la captura del entonces líder venezolano Nicolás Maduro en enero.

Ese precedente alimenta especulaciones sobre si Washington podría aplicar una fórmula de presión legal, económica, diplomática o militar contra la cúpula cubana.

Sin embargo, Cuba representa un desafío distinto por su estructura militar, su historia de confrontación con Estados Unidos y su cercanía geográfica.

Cuba responde con advertencias

El régimen cubano ha denunciado repetidamente que Estados Unidos busca justificar una agresión militar.

Miguel Díaz-Canel ha advertido que cualquier acción armada contra la isla provocaría un “baño de sangre” y consecuencias imprevisibles para la paz regional.

Bruno Rodríguez ha acusado a Washington de fabricar amenazas para reforzar sanciones y presionar a la población cubana mediante un “cerco energético”.

La Habana sostiene que Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos.

El deterioro interno aumenta la presión

El reporte se publica en medio de una profunda crisis dentro de Cuba.

La isla enfrenta apagones masivos, varios colapsos totales del Sistema Electroenergético Nacional, escasez de combustible, falta de alimentos, inflación, caída del turismo y protestas en barrios de La Habana y otras provincias.

Washington argumenta que esa crisis es resultado de décadas de mala gestión y represión.

La Habana culpa al embargo, las sanciones y la presión energética de Estados Unidos.

Planificación no significa invasión

La clave del reporte de CBS es la diferencia entre planificación y decisión.

Que el Pentágono estudie escenarios no significa que exista una orden de ataque, una invasión inminente o una operación aprobada.

Pero sí revela que Cuba ha escalado dentro de las preocupaciones estratégicas de Washington.

La combinación de drones, alianzas con Irán y Rusia, crisis interna, sanciones y contactos discretos convierte a la isla en un foco de seguridad nacional cada vez más sensible.

Un tablero regional en máxima tensión

Estados Unidos enfrenta simultáneamente varios frentes: Irán, Ormuz, Rusia, China, Venezuela y Cuba.

En ese escenario, La Habana ya no es vista solo como un problema ideológico o migratorio, sino como una pieza dentro de una competencia geopolítica más amplia.

El informe de CBS muestra que el Pentágono está pensando en escenarios extremos.

Pero también deja claro que, por ahora, la vía diplomática y la presión económica siguen siendo las herramientas visibles de Washington.