Vance asiste a foro derechista Turning Point, donde algunos participantes lo critican

Pero, en lugar de exhibir la energía juvenil que la organización aprovechó para devolver al presidente Donald Trump a la Casa Blanca hace menos de dos años, hubo una arena mayormente vacía, preguntas incómodas y críticas inusualmente duras.

El acto confirmó la dificultad de Trump para vender la guerra y cuánto ha complicado su propia suerte política al arremeter contra el papa León XIV y publicar un meme en redes sociales que lo representaba como Jesús.

“Sí voté por Trump. Ya no soy partidario de Trump”, declaró Joseph Bercher, un católico que dijo estar contento de que el pontiífice expresó su oposición a la guerra con Irán.

Bercher señaló que el meme de Jesús, que el presidente retiró el lunes tras una inusual reacción adversa de conservadores, fue una “señal de alerta” que indicaba el verdadero carácter de Trump.

“Se ve a sí mismo como un demagogo o como alguien a quien hay que adorar”, manifestó Bercher.

C.J. Santini, recién graduado de Liberty University, una escuela evangélica en Virginia, dijo que no tenía una opinión sobre si Irán estaba realmente cerca de fabricar un arma nuclear y, por lo tanto, necesitaba ser atacado. Pero se rió y negó con la cabeza cuando le preguntaron por los ataques de Trump al papa.

“Es simplemente estúpido, estúpido”, dijo, y lo calificó como una “distracción” de la agenda de Trump en Irán y en el país.

El estadio mayormente vacío contrasta con los mítines de 2024

Muchos de los asistentes se pusieron ropa de Turning Point, gorras de Trump y artículos en rojo, blanco y azul para el evento. Sin embargo, los superaban por más de 2 a 1 los asientos vacíos en lo que ni siquiera es el foro más grande de este extenso campus, situado a unos 90 minutos en auto del centro de Atlanta.

Vance, veterano de la Infantería de Marina que sirvió en Irak, reconoció que no todos los jóvenes conservadores están entusiasmados con otra guerra en Oriente Medio.

“No estoy diciendo que tengan que estar de acuerdo conmigo en todos los temas”, le dijo Vance al público joven. “Lo que digo es que no se desconecten”.

El vicepresidente respondió preguntas del ejecutivo de Turning Point Andrew Kolvet en lugar de Erika Kirk, quien comenzó a dirigir la organización tras el asesinato de su esposo Charlie Kirk. Kolvet dijo que Erika Kirk canceló presencia debido a amenazas no especificadas que había recibido.

Vance, cuya presencia garantizó una importante protección del Servicio Secreto y de otras fuerzas del orden alrededor del recinto, dijo que temía que el evento se cancelara por completo.

Kolvet le preguntó a Vance directamente sobre la guerra y las agrias palabras de Trump contra León. Las preguntas del público fueron más agresivas. Un asistente abucheó a Vance por la guerra en Gaza, y otra persona lo presionó sobre el manejo del gobierno de los archivos de Jeffrey Epstein.

En el público, incluso algunos oyentes favorables a Vance ofrecieron matices y críticas.

“El papa tiene que mantenerse fuera de la política”, dijo Jessie Williams, metodista. Pero señaló que su madre es católica, y comentó que entiende por qué los católicos se estremecen cuando Trump llama al papa “débil” y sugiere que el primer pontífice nacido en Estados Unidos fue elegido solo como contrapeso a Trump.

Williams calificó el meme de Trump como de mal gusto.

“No me gusta, pero es… ¿qué podemos hacer?”, expresó Williams. “Es un hombre adulto, va a hacer lo que quiera”.

Blake McCluggage, bautista, indicó que no aprobaba el meme ni el mensaje grosero de Trump del Domingo de Pascua que amenazó con destruir a toda la civilización iraní.

La amenaza provocó críticas del papa quien calificó los comentarios del mandatario como “verdaderamente inaceptables”.

Sin embargo, McCluggage dijo: “Aun así se puede ser republicano” pese a discrepar con Trump.

Vance ajusta sus comentarios sobre el papa

Un día antes de ir a Georgia, Vance intentó restarle importancia al meme, riéndose y diciendo que era una broma que “mucha gente no estaba entendiendo”. También pareció hacerse eco de la afirmación de Trump de que León debería concentrarse menos en los asuntos globales.

“Sería mejor que el Vaticano se ciñera a asuntos de moral, a lo que está pasando en la Iglesia católica, y que el presidente de Estados Unidos se ciña a dictar la política pública estadounidense”, sostuvo Vance en una entrevista con Fox News.

En el escenario en Athens, cambió sus argumentos y apuntó que recibe con agrado los comentarios de León aunque no esté de acuerdo con ellos.

“Como mínimo, invita a la conversación”, dijo Vance, quien se convirtió al catolicismo en la adultez.

Aun así, Vance volvió a cuestionar al pontífice, al rechazar específicamente su afirmación de que Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra. León citaba las Escrituras del libro del Antiguo Testamento de Isaías. Vance preguntó si Dios estaba del lado de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial cuando liberaron a sobrevivientes judíos de los campos de exterminio nazis.

“Ciertamente creo que la respuesta es sí”, dijo Vance. Cuando León mezcla asuntos globales y teología, añadió Vance, “es muy importante que el papa sea cuidadoso”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP