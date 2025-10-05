Vamos a estar en todas partes": la advertencia de Kristi Noem por el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Washington, D.C. — La designación de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX (2026) ha generado una fuerte polémica en Estados Unidos. Las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem , avivaron el debate al advertir que su departamento “estará en todas partes” durante el evento.

“Vamos a estar en todas partes. Vamos a hacer cumplir la ley. No deberías venir al Super Bowl a menos que seas un ciudadano estadounidense respetuoso de la ley”, declaró Noem durante una entrevista con el comentarista conservador Benny Johnson en su programa de YouTube.

“Ellos apestan, nosotros vamos a ganar”: las declaraciones que encendieron la polémica

Noem afirmó que el Departamento de Seguridad Nacional desplegará agentes durante todo el evento, que se celebrará en febrero de 2026 en Nueva Orleans , y aseguró que su prioridad será la seguridad.

“Tengo la responsabilidad de que todos puedan venir al Super Bowl, disfrutarlo e irse. Eso es lo que representa EE. UU.”, sostuvo.

Cuando fue consultada sobre la elección de Bad Bunny como protagonista del espectáculo, la funcionaria respondió:

“Ellos apestan, nosotros vamos a ganar. Dios nos bendecirá. Nosotros tendremos la conciencia tranquila y ellos no podrán dormir en las noches”.

Sus palabras fueron interpretadas como una advertencia velada a la comunidad latina y migrante, en el marco de una política migratoria de “tolerancia cero” impulsada por la administración de Donald Trump.

Bad Bunny y su preocupación por la seguridad de sus fans

El artista puertorriqueño ha mostrado anteriormente su preocupación por la seguridad del público latino en Estados Unidos.

En una entrevista con la revista i-D, Bad Bunny explicó que decidió no incluir el territorio continental estadounidense en una de sus giras recientes debido al temor a redadas migratorias cerca de los recintos de sus conciertos.

“He disfrutado conectando con los latinos que viven en Estados Unidos, pero estaba el problema de que ICE podría estar fuera, y eso nos preocupaba mucho”, declaró el cantante.

Su participación en el Super Bowl Halftime Show fue recibida por sus seguidores como un símbolo de orgullo cultural latino, pero por sectores conservadores como una provocación ideológica.

Choque entre la cultura latina y la agenda conservadora

Figuras cercanas al expresidente Trump también criticaron la elección de la NFL.

Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional y exjefe de campaña de Trump, calificó la selección de Bad Bunny como “una vergüenza” y advirtió sobre la presencia de agentes de ICE durante el evento.

“No hay ningún lugar en este país que proporcione refugio a personas que estén aquí ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar”, sentenció Lewandowski.

Los comentarios de Johnson, Noem y Lewandowski han añadido un matiz cultural y político al debate, cuestionando la idea de que un artista hispanohablante pueda representar a Estados Unidos en uno de los eventos más vistos del mundo.

A pesar de que Bad Bunny es ciudadano estadounidense por su origen puertorriqueño, los críticos lo acusan de no reflejar la identidad “tradicional” estadounidense, vinculando el espectáculo con supuestas influencias ideológicas.

Bad Bunny responde con orgullo cultural

Pese a la controversia, Bad Bunny celebró su designación como protagonista del Super Bowl 2026 y envió un mensaje de orgullo a su comunidad:

“Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Dile a tu abuela que ¡seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL!”

El artista reafirmó que su actuación buscará representar la diversidad y la fuerza cultural latina, una postura que contrasta con la narrativa oficial del gobierno estadounidense sobre vigilancia migratoria.

Super Bowl 2026: entre la política y la cultura

La advertencia de Kristi Noem y las declaraciones de Lewandowski colocan al Super Bowl LX en el centro de un debate nacional sobre migración, identidad y cultura.

El evento, que tradicionalmente celebra el entretenimiento y la unidad, podría convertirse en un escenario de confrontación simbólica entre la agenda conservadora de control migratorio y la expresión cultural latina que encarna Bad Bunny.

