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Usyk considera que el kickboxer Verhoeven es un rival peligroso y predice que Joshua vencerá a Fury

LONDRES (AP) — Oleksandr Usyk ofreció el martes una explicación sobre por qué le está dando a la estrella del kickboxing Rico Verhoeven una oportunidad de apoderarse de su título de los pesados del CMB.

Los boxeadores Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven se encaran en Londres el martes 14 de abril de 2026, para promover su próxima pelea por el cetro de los pesados del CMB (AP Photo/Alastair Grant)
Los boxeadores Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven se encaran en Londres el martes 14 de abril de 2026, para promover su próxima pelea por el cetro de los pesados del CMB (AP Photo/Alastair Grant) AP

“Por una vez quiero hacer lo que deseo”, manifestó Usyk, de 39 años, en una conferencia de prensa.

Los cinturones de la AMB y la FIB del ucraniano invicto no estarán en juego el 23 de mayo, cuando enfrente al kickboxer neerlandés de 37 años en un combate a 12 asaltos en las Pirámides de Guiza, en Egipto.

Usyk, que no pelea desde que noqueó a Daniel Dubois en el quinto asalto en el estadio de Wembley en julio pasado, señaló que “mucha gente” le ha preguntado por qué está peleando contra un novato, mientras nombres como Agit Kabayel —el campeón interino del CMB— esperan su turno.

“Verhoeven es un gran tipo, un tipo peligroso”, comentó Usyk (24-0, 15 nocauts). “Muchas veces hago lo que otras personas exigen. Yo digo: ‘bueno, ahora, hago lo que yo quiero’”.

Verhoeven dice que Usyk “caerá”

Verhoeven, de 1,96 metros, ganó su único combate como boxeador, que fue en 2014. Fue campeón de peso pesado de kickboxing durante mucho tiempo.

Le preguntaron cómo logrará lo que ningún otro boxeador profesional ha podido hacer: vencer a Usyk.

“Voy a aportar ángulos del kickboxing, aportar un tipo diferente de rompecabezas”, explicó Verhoeven. “Soy corpulento. Peso como 125 kilos (265 libras)”.

Usyk, ex campeón de peso crucero, pelea con menos de 230 libras y ha vencido a una serie de rivales más grandes, incluidos Tyson Fury y Anthony Joshua.

“Cuando le conecte mi mejor golpe, por supuesto que caerá”, afirmó Verhoeven. “Es como un crucero desarrollado. Yo soy como un pesado innato. Ésa es una gran diferencia. Eso es lo que va a pasar si conecto mi mejor golpe con claridad, y si no, simplemente vamos a ganar”.

Usyk respondió: “Ya veremos”.

Antes, durante la sesión, Usyk había dicho que “el tamaño no importa” y que sólo necesita entrenar y comer.

“Entrenamiento duro y buena pasta — buena pasta, doble porción. Es magia”, expresó.

Verhoeven también mencionó al actor británico de acción Jason Statham como “una de las personas que iniciaron esta oportunidad".

"Estoy muy agradecido con él”, expresó.

Usyk dice que Joshua vencerá a Fury

Se preguntó a Usyk qué pasará si Fury y Joshua por fin se enfrentan en el ring: “AJ gana. Es el futuro campeón indiscutido”.

Fury regresó de su más reciente retiro para vencer a Arslanbek Makhmudov por decisión unánime el sábado, antes de retar a Joshua —que estaba sentado junto al ring— a pelear con él a continuación.

Joshua no se comprometió el sábado, pero le dijo a Netflix que “se enviarán los contratos. Probablemente nos verán en el ring”.

Eddie Hearn, promotor de Joshua, se dijo el martes optimista en que se alcanzará un acuerdo para una pelea este año.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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