Universidad de Arizona suspende actividades de fraternidades por denuncias de mala conducta

Apenas siete semanas después de iniciado el semestre de otoño, la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la universidad investigaba múltiples reportes de mala conducta que involucraban a casi la mitad de los capítulos del Consejo Interfraternidades de la escuela, señaló la decana Chrissy Lieberman el lunes en una carta dirigida a las fraternidades y hermandades femeninas.

Según la carta, los reportes se producen después de que en primavera se determinaran casos mala inapropiada contra algunos capítulos interfraternidades y de múltiples investigaciones penales.

“El número de casos bajo investigación y la gravedad de las preocupaciones es escandaloso”, escribió Lieberman.

El portavoz de la universidad, Nick Prevenas, de momento no ha respondido a una solicitud de más información sobre las investigaciones.

The Associated Press dejó mensajes a la agencia policial de la universidad. El agente Frank Magos, portavoz del Departamento de Policía de Tucson, indicó que no tenía conocimiento de casos recientes relacionados con fraternidades que hubieran sido investigados por la policía.

Prevenas tampoco precisó si la suspensión se debió a la reciente indignación pública por la manera en que la Universidad de Cornell manejó las acusaciones de que varios miembros de una fraternidad agredieron sexualmente a una mujer en 2024. La carta de Lieberman señaló que “las actividades de estos grupos estudiantiles griega están bajo escrutinio en todo el país”.

De acuerdo con la carta, la suspensión prohíbe a las fraternidades organizar, asistir, participar y patrocinar cualquier actividad de la organización al menos hasta que sus asesores se hayan reunido con Lieberman en una de tres reuniones programadas para el martes, el miércoles y el 12 de octubre.

La carta indicó que la oficina de la decana había llegado a su “límite” para investigar reportes de conducta indebida, y que los reportes continuaron incluso después de que el presidente de la universidad advirtiera a los presidentes del Consejo Interfraternidades en una reunión en agosto sobre la posibilidad de consecuencias adicionales.

“Es hora de que estos grupos estudiantiles den un paso al frente y dejen un buen ejemplo”, señaló la carta. “Es hora de tener conversaciones difíciles entre nosotros y con los miembros de la comunidad”.

La universidad ya había suspendido previamente las actividades de la fraternidad Sigma Tau Gamma después de que, según reportes, nuevos miembros fueron obligados a consumir grandes cantidades de alcohol y peces dorados vivos, y fueran sometidos a gritos, degradación y amenazas, de acuerdo con una carta del 2 de septiembre enviada por un funcionario universitario a la fraternidad.

La fraternidad no ha respondido a un correo electrónico y un mensaje telefónico.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP