americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Miami

INSÓLITO: cubano llega a MIAMI de La Habana con 10 pájaros vivos escondidos en la ropa interior

El residente permanente, de 40 años, llevaba las aves dentro de tubos plásticos escondidos en su ropa interior, según una denuncia penal federal

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
cubano miami

Detienen en Miami a cubano que llegó de La Habana con 10 pájaros vivos ocultos en la ropa interior

Un cubano de 40 años fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) después de llegar en un vuelo procedente de La Habana con 10 pájaros vivos escondidos dentro de tubos plásticos ocultos en su ropa interior, según una denuncia penal federal.

El pasajero, identificado en los documentos judiciales por las iniciales A.H.C., es residente permanente de Estados Unidos y arribó el domingo a Miami a bordo de un vuelo de World Atlantic Airlines, de acuerdo con el reporte de Local 10 basado en el expediente judicial.

El insólito hallazgo se produjo después de que un agente de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) detectara un bulto inusual en la zona de la cintura del viajero.

El hombre había declarado que no tenía mercancías que reportar.

Un “bulto inexplicable” llamó la atención de CBP

Según la denuncia penal, el agente observó en el pasajero un:

“bulto inexplicable en la parte delantera de la zona pélvica/cintura”.

El funcionario señaló además que el hombre “parecía nervioso”, por lo que fue sometido a una inspección adicional.

Durante el registro, los agentes aseguran haber encontrado seis recipientes cilíndricos transparentes de plástico.

Los tubos estaban envueltos parcialmente en cinta y tenían material de malla en las aberturas para permitir la circulación del aire.

Pero lo más llamativo era dónde estaban escondidos.

Según la acusación, los recipientes habían sido colocados en bolsillos cosidos especialmente dentro de la ropa interior del pasajero.

Diez pájaros vivos dentro de seis tubos

Al inspeccionar los recipientes, los agentes encontraron:

10 aves vivas.

La denuncia identifica a los animales como:

ocho tomeguines de la tierra

y

dos azulejos.

Las aves habían realizado el trayecto aéreo desde La Habana hasta Miami dentro de los pequeños recipientes ocultos bajo la ropa del pasajero.

Las autoridades sostienen que A.H.C. no presentó permisos ni documentación que autorizara la importación de los animales a Estados Unidos.

Dijo inicialmente que eran para “uso personal”

Durante el interrogatorio, el cubano habría ofrecido una breve explicación sobre por qué transportaba las aves.

Según la denuncia federal, aseguró inicialmente que eran para:

“uso personal”.

Posteriormente decidió ejercer su derecho a permanecer en silencio.

Los documentos disponibles no precisan qué pretendía hacer concretamente con las aves ni si las autoridades sospechan que estaban destinadas a su comercialización.

Compareció ante un tribunal federal

Después de su arresto, A.H.C. compareció el lunes ante un tribunal federal de Miami.

El juez autorizó su liberación mediante una fianza de garantía personal de $25.000.

El cubano enfrenta un cargo federal relacionado con el presunto contrabando de mercancías.

Las acusaciones forman parte de un proceso penal y deberán ser probadas ante un tribunal. El detenido conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.

Las aves están protegidas en Estados Unidos

Las especies encontradas están protegidas en Estados Unidos bajo la Migratory Bird Treaty Act, según la información recogida en el caso.

La importación de animales vivos está sometida además a diferentes controles y requisitos sanitarios.

No basta con transportar legalmente un animal desde el país de origen: dependiendo de la especie, pueden ser necesarios permisos, certificados veterinarios, inspecciones y otros procedimientos antes de ingresar a territorio estadounidense.

El riesgo no es solamente para los pájaros

Transportar aves vivas escondidas en recipientes pequeños plantea un evidente riesgo para los propios animales.

Durante un vuelo pueden estar expuestas a:

estrés,

temperaturas inadecuadas,

falta de ventilación,

deshidratación

y lesiones.

Pero existe además un problema sanitario.

La entrada clandestina de aves evita los controles establecidos para detectar enfermedades que podrían afectar a otras aves, explotaciones avícolas e incluso, dependiendo del patógeno, representar riesgos para la salud pública.

No es la primera vez que ocurre en un vuelo entre Cuba y Miami

El caso de A.H.C. resulta llamativo, pero el método utilizado tiene antecedentes.

Las autoridades estadounidenses han detectado anteriormente pasajeros procedentes de Cuba que intentaban ingresar aves escondidas en tubos colocados debajo de la ropa o adheridos al cuerpo.

En 2016, otro cubano fue interceptado en Miami con nueve aves, entre ellas un tomeguín y un azulejo.

Según las autoridades, también utilizó tubos plásticos ocultos entre su ropa y una riñonera.

Otro pasajero llegó a Miami con 40 aves ocultas

Un caso todavía mayor ocurrió en agosto de 2025.

Un cubano de 22 años fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami después de que las autoridades encontraran, según la acusación:

40 aves vivas ocultas en su cuerpo.

El incidente confirmó la persistencia de una ruta clandestina de traslado de pájaros desde Cuba hacia el sur de Florida.

Cuba también ha interceptado intentos de sacar aves

El fenómeno no ha sido detectado únicamente al llegar a Estados Unidos.

En febrero de 2026, autoridades aduaneras cubanas informaron que frustraron en el Aeropuerto Internacional José Martí un intento de sacar ilegalmente:

28 aves.

Los animales también habían sido introducidos en tubos y adheridos al cuerpo del pasajero.

El método guarda similitudes con el descrito ahora por las autoridades estadounidenses.

Una ruta clandestina que vuelve a quedar expuesta

La repetición de casos muestra que el traslado ilegal de aves entre Cuba y Florida continúa siendo un problema para las autoridades de ambos países.

Los pájaros cubanos pueden tener demanda entre aficionados y criadores en comunidades del sur de Florida, aunque la denuncia contra A.H.C. no establece públicamente que las diez aves encontradas estuvieran destinadas a la venta.

En este caso, lo que sostiene la acusación es que el pasajero:

llegó desde La Habana,

declaró no tener nada que reportar,

y posteriormente fue encontrado con 10 aves vivas escondidas en seis tubos plásticos dentro de su ropa interior, sin la documentación exigida para su importación.

Ahora será la justicia federal la encargada de determinar su responsabilidad.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO: El exreceptor estrella de la NFL, Antonio Brown, camina tras ser liberado del Centro Correccional Turner Guilford Knight, el 13 de noviembre de 2025, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky, Archivo)

Antonio Brown comparecerá ante tribunal de Miami por acuerdo de culpabilidad esperado

cubano podria recibir la pena de muerte por asesinar a su esposa y sus dos hijas en miami

Cubano podría recibir la pena de muerte por asesinar a su esposa y sus dos hijas en Miami

ARCHIVO – El excongresista David Rivera habla con los medios fuera de un tribunal federal en Miami, el 20 de diciembre de 2022. (AP Foto/Joshua Goodman, Archivo)

Condenan a 10 años a excongresista republicano de MIAMI por cabildeo secreto a favor de Venezuela

eeuu da luz verde a 1.457 vuelos charter hacia cuba desde miami, tampa y houston

EEUU da luz verde a 1.457 vuelos chárter hacia Cuba desde Miami, Tampa y Houston

Destacados del día

INSÓLITO: cubano llega a MIAMI de La Habana con 10 pájaros vivos escondidos en la ropa interior

INSÓLITO: cubano llega a MIAMI de La Habana con 10 pájaros vivos escondidos en la ropa interior

CUBA EN ALARMA TOTAL: régimen cubano confirma que está aumentando sus capacidades de defensa

CUBA EN ALARMA TOTAL: régimen cubano confirma que está aumentando sus capacidades de defensa

Investigan venta ilegal de arroz en Guantánamo que podría proceder de una donación de China

Investigan venta ilegal de arroz en Guantánamo que podría proceder de una donación de China

CUBA ABRE LA PUERTA A IMPORTACIONES COMERCIALES: particulares podrán entrar mercancía pagando en dólares

CUBA ABRE LA PUERTA A IMPORTACIONES COMERCIALES: particulares podrán entrar mercancía pagando en dólares

ESTOS SON LOS 10 CUBANOS MÁS BUSCADOS POR EL FBI EN EE.UU.

ESTOS SON LOS 10 CUBANOS MÁS BUSCADOS POR EL FBI EN EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter