Investigan venta ilegal de arroz en Guantánamo que podría proceder de una donación de China

Autoridades cubanas investigan la presunta venta ilegal de al menos ocho sacos de arroz importado encontrados en una vivienda de la localidad de Campanón, en el municipio El Salvador, Guantánamo , ante las sospechas de que el producto pudiera proceder de las donaciones enviadas por China para la población cubana.

La información fue divulgada por el perfil oficialista de Facebook “Guantánamo y su Verdad” , que aseguró que la investigación comenzó después de una denuncia ciudadana relacionada con la procedencia y presunta comercialización del producto.

El arroz fue ocupado por las autoridades y la persona vinculada con la vivienda no habría podido acreditar cómo obtuvo la mercancía , según la publicación.

Sin embargo, existe una precisión fundamental: hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que el arroz decomisado pertenezca a los cargamentos donados por China .

Según la versión divulgada, la alerta partió de un vecino que observó las características de los sacos y llamó la atención sobre la presunta venta del cereal.

Las autoridades acudieron posteriormente a la vivienda y encontraron al menos ocho sacos de arroz importado .

El ciudadano relacionado con la mercancía, quien según el reporte no tenía vínculo laboral, fue interrogado sobre su procedencia.

La publicación asegura que no pudo justificarla.

Esa situación reforzó las sospechas de que el producto pudiera haber sido obtenido de manera ilícita y desencadenó una investigación para establecer su origen.

¿Es arroz de la donación china?

Esa es ahora la principal pregunta del caso.

Los sacos utilizados para transportar parte del arroz donado por China a Cuba presentan elementos fácilmente reconocibles.

Los cargamentos han llegado con inscripciones en chino y español, entre ellas:

“Asistencia de China”

“Arroz de China”

y

“Para un futuro compartido”.

Las características del embalaje habrían despertado las sospechas en Guantánamo.

Pero que un saco presente características similares no constituye por sí solo prueba suficiente de que forme parte de los donativos oficiales.

La investigación deberá establecer la trazabilidad del producto.

La investigación debe determinar de dónde salió el arroz

El caso no termina necesariamente con la persona que tenía los sacos en su vivienda.

Si se confirma que pertenecían a una donación destinada a la población, las autoridades tendrán que determinar cómo salieron del circuito oficial de distribución.

Eso implica establecer:

de qué almacén procedían,

quién tenía acceso a ellos,

cómo fueron trasladados,

quién los entregó,

y si existía una red dedicada a su comercialización.

Por ahora, no se ha informado de otros detenidos ni de posibles trabajadores estatales investigados.

Vecinos piden investigar toda la cadena

Precisamente ese punto dominó buena parte de las reacciones a la publicación.

Varios usuarios reclamaron que las autoridades no concentren la investigación únicamente en la persona encontrada con los sacos.

“Es muy necesario llegar hasta el suministrador”, escribió un internauta.

Otro pidió:

“Coger la cadena de tráfico, desde dónde salió hasta la vivienda del implicado”.

Los comentarios reflejan una preocupación recurrente en Cuba: que productos destinados a programas estatales o entregados como ayuda terminen desviados hacia el mercado informal.

“El pueblo no ve los donativos”

Otros comentarios expresaron directamente desconfianza sobre la distribución de la ayuda internacional.

“El pueblo no ve los donativos”, afirmó un usuario.

“Eso no es nuevo, es algo generalizado, máxime cuando es donación”, señaló otro.

También aparecieron cuestionamientos sobre qué ocurrirá con la mercancía decomisada.

Estas afirmaciones corresponden a opiniones de usuarios y no demuestran que el arroz ocupado proceda efectivamente de una donación internacional.

China prometió decenas de miles de toneladas de arroz a Cuba

El caso adquiere especial relevancia por el volumen de ayuda alimentaria enviada por Beijing durante la crisis económica cubana.

En enero de 2026, el presidente chino Xi Jinping autorizó una donación de 60.000 toneladas de arroz para Cuba, distribuida en cuatro lotes.

China anunció además aproximadamente 80 millones de dólares en asistencia destinada a equipamiento eléctrico.

Sumados otros compromisos, la cantidad de arroz prevista para Cuba durante 2026 alcanzaría unas 90.000 toneladas.

Un cargamento de 15.000 toneladas llegó en agosto

El 13 de agosto, Cuba recibió otro cargamento compuesto por aproximadamente:

15.000 toneladas de arroz.

La entrega se realizó en el Puerto de La Habana y contó con la presencia del viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga.

Las autoridades cubanas señalaron que el cereal sería destinado a respaldar la distribución alimentaria a la población.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla agradeció entonces la asistencia y la presentó como una muestra de solidaridad entre Beijing y La Habana.

La escasez convierte el arroz en un producto especialmente sensible

El arroz constituye uno de los productos básicos de mayor consumo dentro de los hogares cubanos.

La caída de la producción nacional y las dificultades para financiar importaciones han provocado problemas recurrentes para garantizar su distribución.

En ese contexto, cualquier denuncia sobre un posible desvío de arroz destinado a la población genera especial indignación.

La situación es todavía más sensible cuando existe la sospecha de que pudiera tratarse de una donación internacional entregada gratuitamente al país.

Cuba tiene antecedentes de desvíos de alimentos

Las investigaciones sobre mercancías destinadas a programas estatales no son nuevas.

En febrero de 2026, cinco trabajadores de la Empresa Mayorista de Alimentos de Las Tunas fueron condenados a penas de entre 11 y 13 años de prisión por la malversación de productos destinados a la canasta familiar.

Entre los alimentos desviados figuraban:

arroz,

azúcar,

chícharos

y frijoles.

Las autoridades calcularon entonces un perjuicio superior a 623.000 pesos y afectaciones para más de 50.000 familias.

También hubo denuncias sobre donaciones mexicanas

En abril, la organización Food Monitor Program denunció que productos procedentes de donaciones mexicanas habrían terminado comercializados en tiendas estatales en moneda libremente convertible.

El gobierno cubano rechazó aquellas acusaciones.

Ese antecedente, sin embargo, explica parte de la desconfianza expresada ahora por usuarios ante el hallazgo en Guantánamo.

Falta confirmar el dato fundamental

La investigación tiene ahora que responder una pregunta muy concreta:

¿De dónde salieron los ocho sacos?

Hasta que exista una conclusión oficial, no puede afirmarse que el arroz haya sido robado de una donación china.

Lo confirmado por la fuente que reportó el caso es que las autoridades encontraron la mercancía en una vivienda y que, según esa versión, su poseedor no pudo justificar su procedencia.

Si finalmente se demuestra que el cereal pertenece a la ayuda enviada por Beijing, el caso adquiriría una dimensión mucho mayor.

Porque entonces la investigación no debería limitarse a quien intentaba presuntamente venderlo.

Tendría que determinar en qué punto de la cadena estatal fue desviado un alimento destinado gratuitamente a la población cubana y quiénes participaron en esa operación.