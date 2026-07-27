UNESCO agrega teatros de Amazonia en Brasil a la Lista del Patrimonio Mundial

ARCHIVO - El Teatro Amazonas se ve al atardecer en Manaos, Brasil, el 20 de mayo de 2014. (Foto AP/Felipe Dana, archivo) AP

Los Teatros de la Amazonia comprenden el Theatro da Paz, en Belém, estado de Pará, y el Teatro Amazonas, en Manaus, estado de Amazonas. Ambos fueron construidos a finales del siglo XIX, en el apogeo del auge del caucho, y combinan influencias arquitectónicas europeas con materiales y símbolos locales.

La UNESCO señaló que los teatros fueron concebidos como “símbolos de ambición política y urbana”. El Theatro da Paz, inaugurado en 1878, subrayó el papel de Belém como una ciudad portuaria clave, mientras que el Teatro Amazonas, inaugurado en 1896, reflejó el rápido desarrollo urbano de Manaus durante el auge del caucho.

Brasil indicó que nominó conjuntamente a los dos teatros porque representaban el mismo periodo histórico y encarnaban un proyecto compartido para modernizar e integrar la región amazónica en los circuitos comerciales y culturales globales.

El gobierno afirmó en un comunicado: “En lo arquitectónico y lo artístico, mezclaron influencias y materiales importados con maderas locales y motivos inspirados en el bosque, creando una estética distintiva que era a la vez cosmopolita y profundamente amazónica”.

Cada año, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO designa lugares considerados “de valor excepcional para la humanidad”. La lista incluye hitos como la Gran Muralla China, las pirámides de Egipto, el Taj Mahal en India y la Estatua de la Libertad en Nueva York.

La designación de Patrimonio Mundial es codiciada porque puede impulsar el turismo, además de brindar a los sitios una protección especial.

El comité de la UNESCO se reúne en Busan, Corea del Sur, hasta el miércoles. El domingo, añadió a la Lista del Patrimonio Mundial, entre otros lugares, las playas del desembarco del Día D en Francia y el monte Olimpo en Grecia.

Brasil cuenta ahora con 26 sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Además de los recién inscritos Teatros de la Amazonia, la región amazónica también alberga el Complejo de Conservación de la Amazonia Central, un área protegida en la confluencia de los ríos Negro y Solimões, en el estado de Amazonas. Según la UNESCO, el sitio contiene una amplia variedad de ecosistemas amazónicos, incluidos bosques de tierras altas y bosques de tierras bajas inundados de manera estacional, y abarca gran parte de la biodiversidad de la región.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP