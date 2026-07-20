Alexis Valdés agrede violentamente a la actriz cubana Zajaris Fernández

La actriz cubana Zajaris Fernández denunció haber sido agredida por el actor y humorista Alexis Valdés durante un altercado ocurrido el domingo en un restaurante de Miami, donde ambos coincidieron mientras se transmitía la final del Mundial de Fútbol 2026.

El incidente quedó registrado parcialmente en un video difundido en las redes sociales. En las imágenes se observa a Valdés acercarse a Fernández durante una fuerte discusión y golpear el teléfono que ella sostenía, provocando que el dispositivo cayera al suelo. Sin embargo, la grabación divulgada no permite comprobar con claridad el empujón que la actriz denunció posteriormente.

Hasta el momento, no se ha publicado el informe policial ni se conoce la versión de Alexis Valdés sobre lo sucedido.

Fernández ofreció su versión durante un directo de Instagram realizado en la madrugada del lunes. Según explicó, había acudido al establecimiento invitada por varios amigos que reservaron una mesa para ver el partido entre Argentina y España.

Debido a la cantidad de personas dentro del local, la actriz salió a la terraza y se sentó junto a otros conocidos. Afirmó que inicialmente no había visto a Alexis Valdés en el lugar.

De acuerdo con su relato, Claudia Valdés , pareja del humorista, se acercó primero para pedirle que abandonara el establecimiento. Fernández respondió que no se retiraría porque se encontraba en un espacio público y había sido invitada por sus amigos.

La actriz aseguró que Alexis Valdés se acercó posteriormente en varias ocasiones para increparla y cuestionarla por supuestos comentarios relacionados con su familia y por una presunta cercanía con el presentador Alexander Otaola.

El video muestra el momento en que Valdés golpea el teléfono

Fernández comenzó a grabar con su celular cuando Valdés volvió a acercarse. Las imágenes difundidas muestran al humorista discutiendo con ella y golpeando el dispositivo que tenía en la mano.

La actriz sostuvo que Valdés derribó el teléfono dos veces y que la segunda caída provocó daños en la pantalla y en la cámara trasera.

También afirmó que posteriormente recibió un fuerte empujón y que varias personas tuvieron que interponerse para separarlos. Esa parte de su denuncia no aparece claramente registrada en el video divulgado hasta ahora.

La existencia de grabaciones adicionales podría resultar determinante. Fernández señaló que el restaurante cuenta con cámaras de seguridad que posiblemente captaron el enfrentamiento completo.

La Policía acudió al restaurante, pero no hubo arrestos

Zajaris Fernández llamó a la Policía después del incidente. Según su testimonio, los agentes acudieron al establecimiento, recopilaron información y levantaron un reporte.

La actriz aseguró que las autoridades le explicaron las opciones disponibles, pero que ella decidió no solicitar el arresto inmediato de Valdés. También afirmó que su abogada le había recomendado proceder con la detención.

Los agentes habrían ordenado a Alexis y Claudia Valdés abandonar el restaurante. No obstante, estos detalles proceden de la versión ofrecida por Fernández y todavía no han sido corroborados mediante un documento policial público.

La actriz indicó que el informe podría estar disponible en aproximadamente 14 días. Hasta su publicación, no es posible establecer qué hechos quedaron consignados oficialmente, quiénes fueron identificados como testigos o si el caso tendrá consecuencias judiciales.

La acusación de una supuesta alianza con Alexander Otaola

Fernández afirmó que Valdés la acusó repetidamente de haberse colocado “del lado de Otaola”, en referencia al presentador cubano Alexander Otaola, con quien el humorista mantiene un prolongado enfrentamiento público.

La actriz negó mantener actualmente una relación cercana con el comunicador. Explicó que no habla con él desde hace aproximadamente dos años, aunque continúa coincidiendo con algunas de sus posiciones políticas.

Otaola también se pronunció después de la difusión del video y afirmó que Valdés desconocía su distanciamiento con Fernández. El presentador fue una de las primeras figuras en divulgar públicamente las imágenes del altercado.

Zajaris mencionó una antigua deuda económica

Durante su transmisión, Fernández aseguró que el único conflicto personal pendiente que podría existir entre ambos sería una presunta deuda de dinero.

Según su versión, Valdés le adeuda una cantidad desde hace varios años, pero ella nunca le habría exigido públicamente el pago. La actriz no reveló el monto, las circunstancias en las que surgió la supuesta deuda ni presentó documentos relacionados con esa afirmación.

Zajaris trabajó anteriormente junto a Alexis Valdés y en 2020 se incorporó al elenco de uno de sus programas televisivos en Miami.

El enfrentamiento entre Alexis Valdés y Otaola

La disputa pública entre Valdés y Otaola se remonta al menos a 2022, cuando el presentador acusó al humorista de pagar salarios insuficientes a algunos artistas que participaban en sus proyectos.

Desde entonces, ambos han intercambiado fuertes críticas en programas y redes sociales. Fernández, sin embargo, sostuvo que esas diferencias no justificaban que se le exigiera abandonar un establecimiento ni que se produjera una confrontación física por sus opiniones.

“Yo no me voy a sentir con miedo”, afirmó la actriz al señalar que continuará asistiendo a lugares públicos y expresando sus posiciones sin sentirse cohibida.

Alexis Valdés no ha ofrecido públicamente su versión

Hasta el cierre de esta nota, Alexis Valdés no había divulgado una declaración sobre el incidente, las acusaciones de Fernández o la intervención policial.

Por esa razón, los detalles sobre el supuesto empujón, los daños ocasionados al teléfono y las expresiones atribuidas al humorista corresponden principalmente al testimonio de la actriz.

El video confirma que existió una discusión y muestra el momento en que Valdés golpea el celular que Fernández utilizaba para grabar. Sin embargo, será necesario conocer su versión, revisar las cámaras del establecimiento y acceder al reporte policial para establecer con mayor precisión cómo se desarrolló el altercado.