Los hermanos Tate luchan contra la extradición al Reino Unido por cargos de violación y trata sexual

ARCHIVO - Andrew Tate, derecha, y su hermano Tristan llegan a un evento el 11 de abril de 2026 en Miami. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, Pool, archivo) AP

Los Tate comparecieron por primera vez ante un tribunal federal desde su arresto el sábado y permanecen bajo custodia federal. En las próximas semanas, un juez federal de distrito considerará si cumplen las condiciones para la extradición.

Los hermanos, a quienes normalmente se fotografía con trajes a medida y camisas entalladas y elegantes, vistieron uniformes carcelarios color beige y esposas durante la breve audiencia.

Un abogado de los hermanos, Joseph McBride, ha arremetido contra los cargos, a los que calificó de “basura y calumnia”. El domingo, McBride manifestó que confiaba en que la solicitud de extradición sería rechazada.

Los fiscales en Gran Bretaña dijeron que los nuevos cargos se relacionan con cuatro nuevas víctimas y se presentaron después de que las autoridades recibieran pruebas de la Policía de Bedfordshire, en el sureste de Inglaterra. Las acusaciones, que abarcan de 2010 a 2017, incluyen violación, agresión, trata y delitos relacionados con “imágenes indecentes de un menor y pornografía extrema”.

Los hermanos ya están acusados de violación, lesiones corporales, trata de personas y control de la prostitución con fines de lucro, en relación con otras tres presuntas víctimas en el Reino Unido entre 2012 y 2015.

Su abogado dijo en un comunicado el sábado que creía que los arrestos fueron “autorizados por un funcionario de bajo nivel” del Departamento de Justicia, sin la participación de la cúpula.

Pero el Departamento de Justicia le dijo a The Associated Press que los arrestos fueron aprobados por la dirección de su División Penal.

Las nuevas acusaciones son las más recientes en una prolongada saga legal internacional que involucra a los Tate y que se ha extendido por Estados Unidos, Gran Bretaña y Rumania. Los hermanos han negado reiteradamente haber cometido delitos.

Su imperio en redes sociales, que promueve la riqueza, la dominación masculina y la misoginia, los ha convertido en algunas de las personalidades de internet más polarizantes del mundo.

Los ciudadanos con doble nacionalidad, estadounidense y británica, se mudaron a Rumania en 2016. Allí fueron arrestados en 2022, acusados de participar en planes para atraer a mujeres con fines de explotación sexual. Negaron esas acusaciones y el caso en Rumania no ha avanzado debido a problemas legales y de procedimiento.

El año pasado, se les permitió salir de Rumania y volaron a Florida.

___

La reportera de The Associated Press Alanna Durkin Richer en Washington, D.C., contribuyó.

FUENTE: AP