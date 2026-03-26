Una tortuga lora con tres aletas es rastreada por satélite en el mar

Una hembra rehabilitada de tortuga lora se encamina al océano durante su liberación en Juno Beach, Florida, el 25 de marzo de 2026. (AP Foto/Cody Jackson) AP

Mediante dispositivos de rastreo satelital, en una colaboración entre el Loggerhead Marinelife Center y el Smithsonian Conservation Biology Institute, los científicos están comprobando la capacidad de supervivencia de las tortugas marinas en estado salvaje después de perder una extremidad.

Amelie, una tortuga lora que perdió su aleta delantera derecha a causa de un depredador —muy probablemente un tiburón, según el centro—, fue llevada a la playa para su esperada liberación el miércoles. Se detuvo unos 30 segundos y luego avanzó lentamente hacia el océano Atlántico mientras los espectadores le aplaudían.

Siete semanas antes, la tortuga había sido rescatada y llevada al centro por el Inwater Research Group de Port St. Lucie, Florida, tras una amputación traumática. Fue sometida a una cirugía para limpiar y cerrar la herida, y recibió tratamiento por neumonía mientras permanecía en un tanque en el centro. Cuando los veterinarios determinaron que estaba lo suficientemente sana como para regresar al mar, le pegaron un dispositivo de rastreo en el caparazón.

Una ecografía confirmó que Amelie estaba desarrollando huevos, lo que da a los investigadores otro motivo para seguir sus movimientos.

La tortuga lora, la más rara de las tortugas marinas, se suele encontrar en la costa del golfo de Florida, por lo que tratar a Amelie fue especialmente significativo, dijo Andy Dehart, presidente y director ejecutivo del centro.

En realidad, Amelie es la cuarta tortuga marina amputada que se sigue desde el centro, explicó Sarah Hirsch, directora de investigación de Loggerhead. Entre ellas hay una tortuga de tres aletas llamada Pyari, que ha recorrido casi 700 millas desde su liberación en enero, según muestra su rastreador.

“Sabemos que pueden sobrevivir en la naturaleza porque las hemos visto en nuestras playas de anidación, pero realmente queremos entender sus comportamientos de buceo y cómo migran una vez que regresan a la vida salvaje”, apuntó Hirsch.

Las balizas satelitales tienen un sensor de agua salada que detecta cuándo la tortuga sube a la superficie para respirar, lo que activa la transmisión de datos a los satélites. Su ubicación aparece en internet con un retraso de 24 horas.

“Han pasado por mucho”, comentó Hirsch. “Aquí han recibido mucha atención médica, y ver que pueden volver al mar y contribuir a la población es realmente gratificante”.

Para ver a Amelie y a otras tortugas rastreadas en diversos proyectos de investigación, puede visitar la web de Loggerhead.

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Frisaro informó desde Fort Lauderdale, Florida.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP