Una ola de calor excepcionalmente temprana rompe récords y causa muertes en Europa

Un hombre bebe agua en una fuente en el centro de Roma, donde se esperaban 32 grados Celsius (89,6 grados Fahrenheit) el martes 26 de mayo de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia) AP

Gente en la playa de Bournemouth, en el sur de Inglaterra, el lunes 25 de mayo de 2026.(Andrew Matthews/PA via AP) AP

Londres registró una inusual “noche tropical”, definida como aquella en la que la temperatura no baja de 20 grados Celsius (68 Fahrenheit), y el servicio meteorológico británico, la Met Office, indicó que la temperatura en el sur de Inglaterra podría alcanzar los 35 ºC (95 ºF) el martes.

La policía informó que un niño de 13 años murió el lunes después de tener dificultades en un embalse en Halifax, en el norte de Inglaterra.

En Francia, las temperaturas han batido récords para el mes de mayo, al dispararse muy por encima de los 30 ºC (86 ºF) en muchas partes del país.

La portavoz del gobierno, Maud Bregeon, señaló que se han reportado al menos siete muertes potencialmente relacionadas con las altas temperaturas, incluidas cinco por ahogamiento y dos fallecimientos en competiciones deportivas.

El lunes fue el día de mayo más caluroso registrado en Reino Unido, con la temperatura 34,8 ºC en Kew Gardens, en Londres, superando el récord anterior de 32,8 ºC (91,4 ºF) establecido en 1922 y 1944.

Tras un fin de semana largo en el Reino Unido que llevó a la gente a abarrotar playas, piscinas y parques con sombra, los pasajeros de Londres soportaron el calor el martes en vagones del metro sin aire acondicionado. Los trenes que iban y venían de la concurrida estación Waterloo de la ciudad se vieron interrumpidos por un reporte de humo en las vías.

Los bomberos trabajaron durante la noche para sofocar un incendio que envió columnas de humo desde Arthur’s Seat, la colina rocosa que se alza sobre Edimburgo.

La Agencia de Seguridad Sanitaria británica emitió una alerta sanitaria ámbar para gran parte del país hasta la mañana del miércoles, advirtiendo de un posible riesgo para la salud, particularmente entre los ancianos, en las horas más calurosas del día. Reino Unido está acostumbrado a temperaturas moderadas, y muchas viviendas, escuelas y negocios no tienen aire acondicionado.

La ola de calor temprana ha golpeado antes del periodo anual de verano en el que los socorristas vigilan a los bañistas en las playas populares, lo que incrementa los riesgos.

En la costa atlántica de Francia, donde las magníficas playas también tienen fuertes corrientes de resaca, las autoridades informaron de una oleada de emergencias por oleaje, con dos muertes por ahogamiento el domingo en balnearios populares de la región de Gironde, en el suroeste.

La principal administradora regional, Sophie Brocas, instó a los bañistas “a extremar la prudencia”.

El clima impredecible y extremo se está volviendo más frecuente a medida que se intensifica el calentamiento de la Tierra. Los expertos afirman que los extremos meteorológicos sin precedentes y mortales, que a veces golpean en momentos anómalos y en lugares inusuales, están poniendo a más personas en peligro.

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John Leicester en París contribuyó a esta historia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP