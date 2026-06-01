Una explosión y un incendio en una empresa de defensa en Corea del Sur dejan 5 muertos

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El incidente mortal ocurrió en un lugar de trabajo operado por Hanwha Aerospace en la ciudad surcoreana de Daejeon.

Otros detalles, incluida la causa de la explosión, no estuvieron disponibles de inmediato.

El funcionario de emergencias Yoon Seong-su señaló que el área es una instalación de seguridad designada por el gobierno.

La funcionaria médica local Kim Ju-yeon indicó que una de las dos personas heridas se encontraba en estado crítico. Agregó que las autoridades aún no han identificado a las personas fallecidas.

El sitio es una de las instalaciones clave de Hanwha Aerospace, donde desarrolla propulsores de gran tamaño y sistemas de armas tierra-tierra, según la agencia de noticias Yonhap.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP