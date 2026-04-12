Una estampida en un fortaleza en Haití deja al menos 30 muertos, según reportes

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El gobierno de Haití confirmó que ocurrió la estampida y dio sus condolencias a las familias de las víctimas.

“El primer ministro de la República de Haití, su excelencia el señor Alix Didier Fils-Aimé, y todo el Gobierno han sabido con profunda consternación del trágico incidente ocurrido este sábado en la Ciudadela Laferrière, en Milot, durante una actividad turística que reunió a muchos jóvenes”, indicó el gobierno en un comunicado.

El diario local Le Nouvelliste informó que al menos 30 personas murieron y que se realizaba una búsqueda de sobrevivientes. Citó a Jean Henry Petit, jefe de protección civil del Departamento Norte de Haití.

Medios locales reportaron que circulaban rumores de que la policía en Milot utilizó demasiado gas lacrimógeno para dispersar una pelea cerca de la Ciudadela, y que eso provocó el pánico y la posterior estampida.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP