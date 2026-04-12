americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Una estampida en un fortaleza en Haití deja al menos 30 muertos, según reportes

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Al menos 30 personas murieron el sábado en una estampida en una fortaleza en la cima de una montaña en el norte de Haití, que es popular entre los turistas, según reportes.

El gobierno de Haití confirmó que ocurrió la estampida y dio sus condolencias a las familias de las víctimas.

“El primer ministro de la República de Haití, su excelencia el señor Alix Didier Fils-Aimé, y todo el Gobierno han sabido con profunda consternación del trágico incidente ocurrido este sábado en la Ciudadela Laferrière, en Milot, durante una actividad turística que reunió a muchos jóvenes”, indicó el gobierno en un comunicado.

El diario local Le Nouvelliste informó que al menos 30 personas murieron y que se realizaba una búsqueda de sobrevivientes. Citó a Jean Henry Petit, jefe de protección civil del Departamento Norte de Haití.

Medios locales reportaron que circulaban rumores de que la policía en Milot utilizó demasiado gas lacrimógeno para dispersar una pelea cerca de la Ciudadela, y que eso provocó el pánico y la posterior estampida.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Destacados del día

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

🚨 Arrestan en Miami a expresentador de la TV cubana Salvador Blanco

🚨 Arrestan en Miami a expresentador de la TV cubana Salvador Blanco

¡MISIÓN CUMPLIDA! Artemis II regresa a la Tierra tras rodear la Luna

¡MISIÓN CUMPLIDA! Artemis II regresa a la Tierra tras rodear la Luna

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter