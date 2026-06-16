Una avioneta se estrella en una carretera del sur de Texas

Varias personas intentan sacar a los ocupantes de una avioneta que se estrelló en una autopista el martes 16 de junio de 2026, en Laredo, Texas. (Zayra Garza vía AP) AP

La aeronave chocó en Laredo poco después de las 10 de la noche, informó Jose Baeza, investigador del Departamento de Policía. Hasta el momento se desconocía cuántas personas iban a bordo y en qué estado se encuentran.