Una avioneta se estrella en una carretera del sur de Texas

La aeronave chocó en Laredo poco después de las 10 de la noche, informó Jose Baeza, investigador del Departamento de Policía. Hasta el momento se desconocía cuántas personas iban a bordo y en qué estado se encuentran.
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LAREDO, Texas, EE.UU. (AP) — Rescatistas se apresuraban a extraer a los ocupantes de una avioneta después de que se estrellara el martes sobre una autopista en el sur de Texas y se incendiara.
La aeronave chocó en Laredo poco después de las 10 de la noche, informó Jose Baeza, investigador del Departamento de Policía. Hasta el momento se desconocía cuántas personas iban a bordo y en qué estado se encuentran.
De momento no había reportes de víctimas entre quienes iban en vehículos en la autopista Loop 20, agregó. Ha sido cerrada en ambos sentidos.
FUENTE: AP
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