Trump se reúne con Zelensky en el G7 y afirma que Rusia debe alcanzar un acuerdo para terminar la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este martes con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelensky, durante la cumbre del G7 celebrada en la ciudad francesa de Évian-les-Bains y aseguró que Rusia debería avanzar hacia un acuerdo para poner fin a la guerra que ya supera los cuatro años de duración.

La reunión se produjo en un momento clave para la diplomacia internacional, cuando los líderes de las principales economías industrializadas buscan incrementar la presión sobre Moscú para alcanzar una salida negociada al conflicto.

“Rusia debería llegar a un acuerdo”, declaró Trump tras el encuentro bilateral, al tiempo que confirmó que ambas partes acordaron mantener nuevas conversaciones en los próximos días.

Durante la cumbre, Zelensky reveló que propuso una reunión cara a cara con el presidente ruso, Vladímir Putin, aprovechando la presencia simultánea de líderes europeos y estadounidenses en Francia.

“Hemos transmitido el mensaje de que estamos dispuestos a reunirnos con Putin durante la cumbre del G7. Creo que es una buena oportunidad para reunirnos todos”, afirmó el mandatario ucraniano.

Sin embargo, según Zelensky, Moscú volvió a rechazar la posibilidad de diálogo.

“Europa y Estados Unidos estuvieron de acuerdo, pero Rusia demostró una vez más que no está dispuesta a dialogar”, sostuvo.

filecf5e969fb3cf6a93497e42c03693876f Emmanuel Macron, presidente de Francia, recibe al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el lunes 15 de junio de 2026. (Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP) AP

El Kremlin niega haber recibido una invitación oficial

Desde Moscú, el portavoz presidencial Dmitri Peskov aseguró que el Kremlin no recibió ninguna invitación formal por parte de Kiev para organizar un encuentro entre ambos mandatarios.

“Por supuesto que no”, respondió Peskov al ser consultado sobre la propuesta.

El funcionario añadió que actualmente no existen canales oficiales de comunicación entre Rusia y Ucrania, aunque dejó abierta la puerta a futuros contactos.

“Si Zelensky está dispuesto a hablar con responsabilidad y seriedad, siempre puede venir a Moscú”, afirmó.

Trump vuelve su atención a Ucrania tras el acuerdo con Irán

La reunión con Zelensky se produjo apenas horas después de que Trump anunciara un acuerdo preliminar con Irán para poner fin a las tensiones en Oriente Medio y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

El mandatario aseguró que, una vez encauzada la situación en la región, su administración volverá a concentrar esfuerzos en la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Ahora que esto ha terminado, nos centraremos en eso”, declaró Trump durante una reunión con el presidente francés Emmanuel Macron.

El G7 debate la guerra y la estabilidad mundial

La guerra en Ucrania ocupa uno de los principales puntos de la agenda de la cumbre del G7, donde también se analizan las consecuencias económicas derivadas de los conflictos en Europa y Oriente Medio.

Los líderes debatieron además sobre seguridad energética, estabilidad financiera y el impacto global de las recientes tensiones en el estrecho de Ormuz.

Entre los invitados especiales de esta edición figuran Ucrania, Brasil, India, Qatar, Egipto, Corea del Sur, Kenia y Emiratos Árabes Unidos.

Macron busca convencer a Trump de endurecer la presión sobre Moscú

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que intentará persuadir a Trump para mantener el respaldo occidental a Ucrania y aumentar la presión política y económica sobre Rusia.

La posición de Washington es observada con especial atención por los aliados europeos, que consideran determinante el papel de Estados Unidos en cualquier negociación futura que pueda conducir al fin del conflicto.

Mientras tanto, el Kremlin espera que los contactos diplomáticos puedan intensificarse después de la firma oficial del acuerdo entre Washington y Teherán prevista para esta semana en Suiza.