Administración TRUMP revoca la visa a la hija de Carlos Lage, dueña de restaurantes de lujo en La Habana

Las autoridades de Estados Unidos revocaron las visas de entrada múltiple de Cristina Lage Codorniú, hija del exvicepresidente cubano Carlos Lage Dávila, y de su esposo Orlando Alain Rodríguez Leyva, propietarios de una cadena de restaurantes de lujo que opera en La Habana.

La medida fue comunicada el pasado 12 de junio mediante una notificación enviada por la Embajada de Estados Unidos en Cuba, según reveló Martí Noticias citando fuentes con conocimiento directo del caso.

Aunque Washington no ha explicado públicamente las razones de la decisión, la revocación se produce en un contexto de creciente presión y escrutinio hacia familiares de figuras históricas y miembros de la élite económica vinculada al régimen cubano.

Hace 16 años, Carlos Lage fue una de las figuras más poderosas del aparato político cubano. Sin embargo, en 2009 fue destituido abruptamente por Raúl Castro tras ser acusado de haberse dejado seducir por las llamadas "mieles del poder".

Ahora, el apellido Lage vuelve a ocupar titulares, esta vez por los negocios privados de alto nivel desarrollados por su hija en una Cuba sumida en una profunda crisis económica.

Cristina Lage Codorniú figura entre los propietarios de Group Tentacioones SRL, empresa que administra varios de los restaurantes más exclusivos de la capital cubana.

Los restaurantes de lujo detrás del caso

La compañía opera establecimientos conocidos dentro del sector gastronómico habanero como Sensacioones, Woow y Nao Habana, además de la plataforma de entrega de alimentos IFood.

Según la información disponible, el grupo empresarial emplea a más de 40 trabajadores y se ha consolidado como una de las operaciones privadas más visibles dentro del sector gastronómico de la Isla.

Sin embargo, la estructura de propiedad y el origen del capital detrás de estos negocios no son de conocimiento público, una situación frecuente en Cuba debido a la limitada transparencia sobre las actividades económicas vinculadas a familiares de antiguos dirigentes.

Viajes frecuentes a Estados Unidos y Europa

Hasta la cancelación de sus visados, Cristina Lage Codorniú y su esposo realizaban viajes frecuentes a Estados Unidos y Europa, según las fuentes consultadas por Martí Noticias.

La empresaria es licenciada en Derecho y se desempeña además como gestora de derechos de autor.

Ni ella ni su esposo respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas por el medio que dio a conocer la información.

Washington aumenta la presión sobre la élite cubana

La decisión ocurre en medio del endurecimiento de la política estadounidense hacia figuras vinculadas al aparato político y económico cubano.

En los últimos meses, la administración estadounidense ha ampliado sanciones contra entidades estatales, empresas controladas por el régimen y miembros de la estructura de poder de La Habana.

Aunque las leyes estadounidenses impiden revelar detalles sobre decisiones individuales de visado, la medida contra la hija de Carlos Lage se suma a una serie de acciones que reflejan un mayor seguimiento sobre los privilegios y actividades económicas de familiares de dirigentes cubanos.

Un caso que reabre el debate sobre privilegios y transparencia

La revocación de las visas ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el crecimiento de negocios privados vinculados a familiares de antiguos altos funcionarios en un país donde millones de cubanos enfrentan apagones, escasez de alimentos y una crisis económica sin precedentes.

Mientras las razones específicas de la decisión permanecen bajo reserva, el caso vuelve a exponer las interrogantes sobre la relación entre poder político, acceso a recursos y prosperidad económica dentro de la Cuba actual.