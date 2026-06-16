Asaltan banco en La Habana durante un apagón horas antes del pago de pensiones a miles de jubilados

Una sucursal del Banco Metropolitano ubicada en el barrio de Lawton, en La Habana, fue asaltada durante la noche del lunes en medio de un apagón, apenas horas antes del inicio del pago de pensiones a miles de jubilados.

El hecho ocurrió en la oficina situada en la intersección de Dolores y 18 y fue confirmado por el medio independiente 14ymedio tras recopilar testimonios de vecinos y clientes de la zona.

Según los reportes, los delincuentes habrían forzado uno de los cajeros automáticos para acceder al interior de la sucursal bancaria.

“Rompieron el cajero automático y entraron por ahí”, relató una residente del lugar citada por el medio.

La situación generó desconcierto entre decenas de pensionados que acudieron este martes a retirar sus pagos y encontraron la oficina cerrada.

La proximidad de la fecha de cobro alimentó las sospechas de que la sucursal pudiera almacenar una cantidad significativa de efectivo destinada a los pagos programados para los jubilados.

“Un camión de billetes de 20 pesos, me imagino yo que traerían”, comentó uno de los clientes afectados por la suspensión de las operaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente si hubo dinero sustraído ni el monto de las posibles pérdidas.

Operativo policial tras el robo

Tras conocerse el asalto, fuerzas del Ministerio del Interior desplegaron un operativo en la zona para investigar lo ocurrido.

Sin embargo, no se han divulgado detalles sobre posibles detenidos ni sobre las circunstancias exactas que permitieron a los responsables acceder a la instalación bancaria.

La ausencia de información oficial ha incrementado la incertidumbre entre los residentes del barrio y los clientes habituales de la sucursal.

Otro robo durante el mismo apagón

El asalto al banco no fue el único incidente registrado en Lawton durante la noche.

Según los reportes, desconocidos también sustrajeron paneles solares instalados en un asilo de ancianos ubicado en la esquina de Dolores y 11, aprovechando la oscuridad provocada por los cortes eléctricos.

Ambos hechos han vuelto a poner sobre la mesa las preocupaciones por el aumento de la delincuencia en zonas afectadas por prolongados apagones.

Crece la inseguridad en medio de la crisis económica

Vecinos de distintas provincias cubanas han denunciado en los últimos meses un incremento de robos, asaltos y actos vandálicos aprovechando la falta de iluminación nocturna.

“Después de las ocho de la noche es imposible salir, no solo por la oscuridad, sino porque están asaltando a las personas y hasta se están metiendo en los edificios para robar”, declaró recientemente una residente de San José de las Lajas.

Diversos observatorios independientes han alertado sobre un aumento sostenido de la criminalidad en la isla, en un contexto marcado por la crisis económica, la inflación, la escasez de alimentos y el deterioro de los servicios públicos.

Pensiones insuficientes y creciente vulnerabilidad

La situación resulta especialmente delicada para los adultos mayores, uno de los grupos más afectados por la crisis.

Las pensiones estatales continúan perdiendo poder adquisitivo frente al aumento de los precios, mientras las largas colas para cobrar efectivo se han convertido en un escenario frecuente de tensión e inseguridad.

El asalto ocurrido en Lawton se suma a una serie de incidentes registrados en los últimos meses que reflejan el deterioro de las condiciones económicas y sociales que enfrenta la población cubana.