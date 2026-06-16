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Trump confirma que el estrecho de Ormuz estará totalmente abierto este viernes tras acuerdo con Irán

El presidente Donald Trump aseguró que Ormuz estará completamente operativo este viernes y afirmó que Irán no desarrollará armas nucleares

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Trump Ormuz

Trump anuncia reapertura total de Ormuz y asegura que Irán no tendrá armas nucleares

El presidente de EEUU fija fecha para la normalización del corredor energético más importante del mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el estratégico estrecho de Ormuz estará "completamente abierto" a partir del próximo viernes, tras el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán para poner fin a meses de tensiones y enfrentamientos en Oriente Medio.

Las declaraciones fueron realizadas durante una reunión bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el marco de la cumbre del G7, donde Trump destacó que las operaciones para garantizar la seguridad marítima avanzan según lo previsto.

"Ya está parcialmente abierto"

El mandatario explicó que el tránsito marítimo por el estrecho ya comenzó a normalizarse, aunque continúan trabajos de seguridad para garantizar la navegación sin riesgos.

"Ya está parcialmente abierto", afirmó Trump, señalando que actualmente se desarrolla una operación de limpieza y desminado para asegurar que la ruta quede completamente habilitada en los próximos días.

La reapertura de Ormuz representa un paso clave para la estabilidad energética mundial, ya que por este corredor marítimo circula aproximadamente el 20% del petróleo que se consume en el planeta.

Trump descarta una gran intervención internacional

Durante sus declaraciones, el presidente estadounidense también minimizó la necesidad de una misión naval internacional para proteger la zona, luego de que Reino Unido y Francia plantearan mecanismos de cooperación marítima.

"No creo que vayamos a necesitar mucha ayuda", afirmó Trump al referirse a la capacidad de Estados Unidos para garantizar la seguridad del paso marítimo.

La declaración refuerza la postura de Washington de mantener el control de la situación tras el acuerdo alcanzado con la República Islámica.

La condición clave del acuerdo con Irán

Trump destacó que uno de los elementos centrales del pacto alcanzado con Teherán es el compromiso relacionado con el programa nuclear iraní.

"Lo más importante es que Irán no tendrá un arma nuclear", declaró el mandatario, al presentar el acuerdo como una victoria diplomática que permitirá reducir las tensiones regionales sin recurrir a una escalada militar mayor.

Los mercados reaccionan con optimismo

La expectativa de una reapertura total del estrecho de Ormuz ya ha generado reacciones positivas en los mercados internacionales.

Los precios del petróleo registraron fuertes caídas tras conocerse el acuerdo, mientras que las principales bolsas de Asia, Europa y Estados Unidos reaccionaron al alza ante la perspectiva de una mayor estabilidad energética y una reducción del riesgo geopolítico en una de las regiones más sensibles del mundo.

Un acuerdo que aún genera cautela

Aunque la noticia ha sido recibida con optimismo por gran parte de la comunidad internacional, diversos gobiernos y analistas mantienen reservas sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas partes.

Las próximas semanas serán clave para evaluar la implementación efectiva del acuerdo y determinar si la reapertura total de Ormuz marca realmente el inicio de una nueva etapa de estabilidad en Oriente Medio.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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