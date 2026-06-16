Plataforma EnvíosCuba anuncia su cierre en medio de las sanciones de Trump contra el conglomerado GAESA

EnvíosCuba, una de las plataformas de comercio electrónico más utilizadas por la diáspora cubana para enviar productos a la Isla, anunció la suspensión de sus operaciones mediante un breve comunicado publicado en su sitio web, sin explicar las razones de la decisión ni aclarar si se trata de una medida temporal o definitiva.

La empresa informó únicamente que, “por razones ajenas a nuestra voluntad”, ya no puede continuar prestando servicios. También aseguró que completará los pedidos previamente aprobados y actualmente en proceso.

“Muchas gracias por su lealtad de tantos años. Ha sido un honor y un privilegio servirles”, señaló el mensaje difundido a los clientes.

El cierre afecta no solo a EnvíosCuba, sino también a otras marcas que operaban bajo su estructura comercial.

Entre ellas figuran Puerto Envío, Electro Envío, Mercado, Carlos III y Almacén-On, todas fuera de servicio tras la desaparición de la plataforma principal.

Durante años, EnvíosCuba se promocionó como una de las mayores tiendas online orientadas al mercado cubano, ofreciendo más de 10.000 productos que incluían alimentos, electrodomésticos, artículos para el hogar y materiales de construcción.

Su modelo permitía que familiares residentes en el exterior pagaran las compras mientras los destinatarios recibían los productos directamente en Cuba.

Los vínculos con GAESA vuelven al centro de la atención

Diversas investigaciones periodísticas habían señalado vínculos entre la plataforma y el conglomerado militar GAESA, considerado uno de los principales pilares económicos del régimen cubano.

Detrás de EnvíosCuba figura la empresa española NACTWS S.L., registrada en Palma de Mallorca en 2017. Reportes de Cuba Siglo 21 y CubaNet han relacionado la operación con estructuras empresariales asociadas a GAESA y al empresario cubano-canadiense Vladimir Graverán Becerra.

La plataforma también mantenía conexiones históricas con CIMEX, entidad absorbida por GAESA en 2011 y pieza clave en la captación de divisas dentro de Cuba.

El cierre ocurre tras el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos

La suspensión de operaciones se produce en un contexto de creciente presión de Washington sobre el aparato económico controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.

El presidente Donald Trump firmó el pasado 1 de mayo la Orden Ejecutiva 14404, ampliando las sanciones contra personas y entidades vinculadas al régimen cubano. Días después, GAESA fue incorporado formalmente a la lista de entidades sancionadas.

El período de gracia otorgado para la adaptación a las nuevas medidas expiró el 5 de junio, apenas días antes de que EnvíosCuba anunciara su cierre.

Aunque la empresa no ha establecido una relación directa entre ambos acontecimientos, la coincidencia temporal ha generado numerosas especulaciones.

Visa y Mastercard también suspendieron operaciones

El cierre de EnvíosCuba coincide además con otro golpe para las operaciones comerciales hacia la Isla.

Desde el 6 de junio quedaron suspendidas las operaciones de Visa y Mastercard en Cuba tras la ruptura de acuerdos con entidades vinculadas a FINCIMEX, institución financiera controlada por GAESA y responsable de procesar remesas y pagos internacionales.

Estas tarjetas constituían uno de los principales métodos de pago utilizados por miles de cubanos residentes en el exterior para realizar compras en plataformas digitales.

Otras plataformas continúan operando

Por el momento, otros servicios similares como Supermarket23, Katapulk, Cubamax y MallHabana continúan ofreciendo productos y envíos hacia Cuba.

Sin embargo, especialistas consideran que el cierre de EnvíosCuba podría ser una señal del impacto que las nuevas sanciones estadounidenses comienzan a tener sobre estructuras comerciales vinculadas al conglomerado militar cubano.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ha definido a GAESA como “un Estado dentro del Estado” y ha asegurado que controla aproximadamente el 70% de la economía cubana.

“Hoy Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por GAESA”, afirmó recientemente el funcionario.