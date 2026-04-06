Un viaje de 12 horas por Irán muestra destrucción, desafíos y la vida cotidiana

Viajeros se acercan a pie al paso fronterizo con Turquía en el cruce de Razi, en Irán, el sábado 4 de abril de 2026. (AP Foto/Francisco Seco) AP

Pero en el trayecto de 12 horas en auto hacia el sur hasta la capital, Teherán, la vida cotidiana continuaba, con solo señales ocasionales de la guerra en curso , entre ellas un centro religioso chií que, según las autoridades, resultó dañado por un reciente ataque aéreo.

Reporteros de The Associated Press hicieron el viaje el sábado después de cruzar a Irán desde Turquía. Obtuvieron un vistazo del país en el centro de una guerra regional que ha sacudido la economía mundial y no muestra señales de terminar cinco semanas después de que Jamenei fue asesinado en la andanada inicial de Estados Unidos e Israel.

The Associated Press recibió permiso del gobierno iraní para enviar un equipo adicional al país para un breve viaje de cobertura. La AP ya opera en Irán. El equipo visitante debe estar acompañado por un facilitador de una empresa afiliada al gobierno. La AP conserva el control editorial total de su contenido.

La primera gran señal de la destrucción de la guerra apareció en la ciudad noroccidental de Zanyán, a unas seis horas en auto desde la frontera.

Autoridades iraníes afirman que un ataque aéreo alcanzó un centro comunitario religioso, conocido como husseiniyah, mató a dos personas y destruyó una clínica y una biblioteca. Otras partes del complejo, algunas de las cuales tienen siglos de antigüedad, sufrieron daños, incluida su cúpula dorada.

Consultado sobre el ataque, el ejército israelí indicó que había golpeado “un cuartel militar” y que intenta no dañar instalaciones civiles, sin dar más detalles.

Somayeh Shojaei, una residente local que ha asistido a actos religiosos y culturales en el centro, manifestó: “Me ha dolido mucho y me ha angustiado muchísimo”. Añadió: “Con estos ataques aéreos, (Estados Unidos e Israel) están mostrando su intención maliciosa al mundo entero”.

Según Jaafar Mohammadi, director provincial de orientación cultural e islámica, el ataque mató al encargado de la biblioteca y a un voluntario de los equipos de primera respuesta de la Media Luna Roja Iraní.

Señaló que personas pobres recibían tratamiento gratuito en la clínica y que estudiantes utilizaban la biblioteca, que albergaba más de 35.000 libros, incluidos manuscritos antiguos.

Afirmó que no sabía por qué el complejo fue atacado.

“Irán quería negociar la paz con (el presidente estadounidense Donald) Trump, pero Trump respondió con guerra”, expresó Mohammadi. “Él inició la guerra, pero sin duda nosotros seremos el bando victorioso”.

La vida continúa en gran parte de Irán pese al miedo y la incertidumbre

Estados Unidos e Israel han llevado a cabo miles de ataques en todo el país, y Trump ha amenazado con bombardear Irán “hasta devolverlo a la Edad de Piedra, donde pertenece”. El fin de semana, reiteró un plazo para el lunes para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el petróleo y el gas.

Los líderes supervivientes de Irán se han mantenido desafiantes y en control, y rechazan lo que, según dicen, son propuestas de paz no razonables de Estados Unidos. Israel no ha dado indicios de que planee aflojar sus ataques y ha llamado a los iraníes a derrocar a sus dirigentes.

Aunque la guerra genera turbulencia global —y miedo y ansiedad dentro de Irán—, la vida cotidiana sigue.

En ciudad tras ciudad en la carretera hacia Teherán, los reporteros de AP vieron tráfico normal, negocios abiertos y gente caminando por las calles. Un restaurante servía delicias iraníes como cordero a la parrilla con arroz, sopa de cebada y bebidas con azafrán, mientras “Losing my religion”, de R.E.M., sonaba por altavoces.

Se podía ver a muchas mujeres realizando sus actividades diarias sin llevar el cubrimiento de cabeza obligatorio impuesto por la teocracia, cuya aplicación se ha relajado en los últimos años.

El equipo pasó por dos puestos de control al aproximarse a Teherán sin que lo detuvieran.

Edificios gubernamentales y comisarías destruidos en Teherán

La ciudad estaba inquietantemente silenciosa después de la medianoche. La noche anterior se habían producido intensos ataques aéreos en las montañas que dominan la capital.

Teherán está en la primera línea, tras haber visto oleada tras oleada de ataques que Estados Unidos e Israel aseguran que están dirigidos contra el ejército y las fuerzas de seguridad interna. Las autoridades iraníes dicen que más de 1.900 personas han muerto. No está claro cuántas eran soldados o civiles.

Los reporteros de AP vieron varios edificios gubernamentales y comisarías destruidos. Pasaron por varios puestos de control operados por miembros de civil de la milicia Basij, una fuerza de seguridad interna, y por integrantes uniformados de la Guardia Revolucionaria, el brazo paramilitar iraní.

Los detuvieron una vez y les pidieron abrir el auto y mostrar credenciales de prensa antes de permitirles continuar.

El combustible está fuertemente subsidiado, de modo que un galón (4 litros) de gasolina cuesta alrededor de 15 centavos de dólar. Pero a las personas solo se les permite comprar alrededor de 5 galones (20 litros) por vez. No había señales de filas en las gasolineras.

De vuelta en Zanyán, Mohamoud Maasoumi, un soldado retirado, dijo que el conflicto con Estados Unidos —“la arrogancia del mundo”— se remonta a un golpe de Estado de 1953 respaldado por la CIA, que está grabado a fuego en la mente de muchos iraníes. Expresó su esperanza de que los líderes de Irán defendieran el país.

“El enemigo ve que nunca nos estamos rindiendo”, afirmó.

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El periodista de The Associated Press Sam Metz en Ramala, Cisjordania, contribuyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP