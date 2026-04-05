Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Washington / Medio Oriente — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó que el tripulante rescatado tras el derribo de un caza F-15E en Irán se encuentra “gravemente herido” , en medio de una escalada militar sin precedentes en la región.

“Hemos rescatado al oficial… gravemente herido y realmente valiente, desde lo profundo de las montañas de Irán”, escribió Trump en Truth Social, destacando el riesgo extremo de la operación.

El militar fue recuperado tras quedar aislado en territorio iraní, en una misión que el propio Trump calificó como una de las más audaces en la historia militar estadounidense.

Fue perseguido por fuerzas iraníes, permaneció bajo vigilancia constante del alto mando, fue extraído mediante una operación aérea compleja

El oficial se encuentra ahora en recuperación.

En paralelo, Trump lanzó una advertencia directa contra Irán :

Si no se reabre el estrecho de Ormuz

EEUU atacará plantas eléctricas y puentes

Señaló el martes como posible fecha clave

“El martes será el día de las centrales eléctricas y los puentes… no habrá nada igual”, escribió.

Escalada crítica

Las declaraciones elevan aún más la tensión entre Washington y Teherán, en un contexto marcado por:

Derribo de aeronaves estadounidenses

Operaciones militares en múltiples frentes

Impacto global en mercados energéticos

Trump anunció además que ofrecerá una conferencia de prensa con altos mandos militares desde la Casa Blanca.