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Jorge Losada

Muere Jorge Losada, actor cubano de cine y TV, en medio de denuncias sobre su precariedad

Fallece Jorge Losada a los 92 años en La Habana; su muerte revive denuncias sobre precariedad de artistas en Cuba

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Jorge Losada

La Habana, Cuba — El actor cubano Jorge Losada Moreno, figura emblemática del cine, la televisión, la radio y el teatro en la isla, falleció el 5 de abril de 2026 a los 92 años, según confirmaron colegas y organizaciones del sector artístico.

Su muerte marca el cierre de una carrera de décadas dedicada a la cultura cubana, pero también reaviva el debate sobre las condiciones de vida de artistas veteranos en el país.

Trayectoria de más de medio siglo

Losada fue reconocido como una de las figuras más influyentes de la actuación en Cuba, con presencia en múltiples generaciones de producciones artísticas.

La organización CubaActores lo describió como:

Actor

Maestro

Referente cultural

En 2026 recibió el Premio Maestro de Generaciones, en reconocimiento a su legado.

Denuncias sobre su situación

En sus últimos meses de vida, allegados habían alertado sobre:

Deterioro de salud

Condiciones de precariedad

Falta de apoyo institucional

El director de arte Luis Lacosta, amigo cercano del actor, había solicitado ayuda públicamente en varias ocasiones.

Reacciones y despedida

Lacosta lamentó su fallecimiento y lo recordó como un “hermano mayor”, destacando más de seis décadas de amistad.

Diversas voces del ámbito cultural han resaltado su legado, al tiempo que señalan las dificultades que enfrentó en su etapa final.

Un legado con sombras

La muerte de Losada no solo deja un vacío en la cultura cubana, sino que también pone en evidencia los desafíos que enfrentan muchos artistas en la isla tras una vida dedicada al arte.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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