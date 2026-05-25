Un terremoto de magnitud 6,7 sacude el norte de Chile; no se reportan daños ni víctimas

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El temblor tuvo una profundidad de 119 kilómetros y se ubicó a unos 16 kilómetros de Calama, ciudad situada a unos 1.500 kilómetros al norte de Santiago, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) indicó por su lado que el sismo de “mediana intensidad” pudo sentirse en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, todas en el norte, y que éste se produjo a las 17:53 hora local (21.53 GMT).

Las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile, agregó.

Asimismo, señaló que está “evaluando afectación a personas y daños a infraestructuras”, pese a que inicialmente no fueron reportados víctimas ni perjuicios.

FUENTE: AP