americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Un senador filipino acusado de corrupción dice que se entregará

MANILA, Filipinas (AP) — Un senador filipino indicó el lunes que se entregará después de que un tribunal ordenara su arresto por un cargo de saqueo vinculado a un enorme soborno en un proyecto de control de inundaciones.

ARCHIVO - El senador Jinggoy Estrada habla en nombre de su padre y ex vicepresidente Joseph Estrada durante el 90 aniversario de la vicepresidencia, el 14 de noviembre de 2025 en un hotel in Makati, Filipinas. (AP Foto/Aaron Favila, Archivo)
ARCHIVO - El senador Jinggoy Estrada habla en nombre de su padre y ex vicepresidente Joseph Estrada durante el 90 aniversario de la vicepresidencia, el 14 de noviembre de 2025 en un hotel in Makati, Filipinas. (AP Foto/Aaron Favila, Archivo) AP

El tribunal especial anticorrupción Sandiganbayan había emitido inicialmente una orden de arresto contra el senador Jinggoy Estrada el viernes por un cargo de corrupción que permitía libertad bajo fianza. Luego se entregó y fue puesto en libertad bajo fianza y volvió a negar cualquier irregularidad.

Estrada, de 63 años, ha negado enérgicamente las acusaciones, formuladas principalmente por un exingeniero de obras públicas del gobierno, de que recibió más de 570 millones de pesos (9,3 millones de dólares) en sobornos por proyectos de control de inundaciones.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Unas personas transportan bidones de agua en La Habana, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Unos 2,7 millones de cubanos sufren falta de agua en medio de la crisis energética

La embajada de Estados Unidos realiza un simulacro de evacuación aérea y de emergencia el sábado 23 de mayo de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey)

Aeronaves de EEUU sobrevuelan Caracas en medio de un “simulacro de evacuación"

Destacados del día

Sorpresa electoral en Colombia: Abelardo de la Espriella gana la primera vuelta y enfrentará a Iván Cepeda

Sorpresa electoral en Colombia: Abelardo de la Espriella gana la primera vuelta y enfrentará a Iván Cepeda

Un hombre pedalea en su bicicleta llevando a una niña durante el apagón programado de electricidad en Bauta, Cuba, el lunes 18 de marzo de 2024. La isla enfrenta una crisis de energía, con varios apagones en las últimas semanas. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Apagones extremos en Santiago de Cuba: Empresa Eléctrica admite que no puede garantizar ni dos horas de servicio

Tragedia en Las Tunas: confirman la muerte de adolescente de 15 años reportado como desaparecido

Tragedia en Las Tunas: confirman la muerte de adolescente de 15 años reportado como desaparecido

Golpe al turismo cubano: hotelera canadiense Blue Diamond anuncia su salida de Cuba antes del plazo de EE.UU.

Golpe al turismo cubano: hotelera canadiense Blue Diamond anuncia su salida de Cuba antes del plazo de EE.UU.

Cacerolazo estalla en Centro Habana tras apagones extremos: vecinos denuncian solo una hora de luz en dos días

Cacerolazo estalla en Centro Habana tras apagones extremos: vecinos denuncian solo una hora de luz en dos días

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter