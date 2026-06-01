Un senador filipino acusado de corrupción dice que se entregará

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ARCHIVO - El senador Jinggoy Estrada habla en nombre de su padre y ex vicepresidente Joseph Estrada durante el 90 aniversario de la vicepresidencia, el 14 de noviembre de 2025 en un hotel in Makati, Filipinas. (AP Foto/Aaron Favila, Archivo) AP

El tribunal especial anticorrupción Sandiganbayan había emitido inicialmente una orden de arresto contra el senador Jinggoy Estrada el viernes por un cargo de corrupción que permitía libertad bajo fianza. Luego se entregó y fue puesto en libertad bajo fianza y volvió a negar cualquier irregularidad.

Estrada, de 63 años, ha negado enérgicamente las acusaciones, formuladas principalmente por un exingeniero de obras públicas del gobierno, de que recibió más de 570 millones de pesos (9,3 millones de dólares) en sobornos por proyectos de control de inundaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP