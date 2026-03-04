americateve

Un primer vuelo de repatriación lleva a casa a franceses varados por la guerra en Irán

PARÍS (AP) — El primer vuelo que repatrió a ciudadanos franceses varados en Oriente Medio por la guerra en Irán aterrizó en París a primera hora del miércoles.

Pasajeros de un vuelo procedente de Abu Dabi aterrizan en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, Italia, el 3 de marzo de 2026. (Valentina Stefanelli/LaPresse via AP)
Las autoridades francesas reservaron unos 100 asientos a bordo para personas vulnerables incluidas en una lista prioritaria, explicó la ministra responsable de la situación de los ciudadanos franceses en el extranjero, Eleonore Caroit. El avión despegó desde Mascate, Omán, e hizo escala en El Cairo, Egipto, antes de aterrizar en el aeropuerto París-Charles de Gaulle, mientras los viajes en toda la región siguen gravemente alterados por el creciente conflicto.

Un segundo vuelo con ciudadanos franceses que estaban en Israel y lograron cruzar la frontera a Egipto debería llegar a Francia más tarde el miércoles, indicó Caroit.

“Nos estamos centrando en un grupo prioritario: familias con niños, personas enfermas, mayores”, dijo Caroit en declaraciones a la televisora TF1. “Nuestro objetivo es ayudar a repatriar lo más rápido posible a los franceses que deseen regresar”.

El presidente, Emmanuel Macron, afirmó que se calcula que hay 400.000 franceses en la región afectada entre residentes y personas de paso.

Con el espacio aéreo cerrado o afectado por fuertes restricciones en gran parte del golfo Pérsico, los pasajeros se han quedado varados no solo en la región, sino también en ciudades alejadas de los combates debido a la cancelación de sus vuelos de conexión. En medio del caos y con los vuelos comerciales muy limitados, gobiernos de todo el mundo han puesto en marcha operaciones de emergencia para intentar repatriar a sus ciudadanos.

Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar de inmediato más de una docena de países de la región utilizando cualquier transporte comercial disponible. En su lista figuran Irán e Israel, además de Qatar, Bahrein, Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, los territorios palestinos, Arabia Saudí, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

En Europa, el gobierno de Reino Unido señaló que un vuelo chárter despegará de Omán a última hora del miércoles para traer de vuelta a algunos de los miles de ciudadanos británico en el golfo. En el que se espera que sea el primero de una serie de vuelos, se dará prioridad a las personas en situación de vulnerabilidad, indicó.

El Ministerio de Exteriores explicó que más de 130.000 británicos han registrado su presencia en Oriente Medio ante el gobierno desde que estalló el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, aunque no todos intentan regresar. Muchos se encuentran en Emiratos, y el gobierno ha desaconsejado intentar viajar por tierra a Omán.

Las aerolíneas comerciales también están empezando a reanudar algunos vuelos: está previsto que Etihad, Emirates y Virgin Atlantic operen vuelos desde Emiratos a Londres el miércoles.

Además, el Ministerio de Exteriores de Noruega dijo que envió un “equipo de emergencia” a Dubái como refuerzo para el personal de la embajada noruega, que ayuda a unos 1.500 noruegos registrados en la ciudad.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

